Одмах искључите климу ако производи неке од ових звукова: Може бити скуп квар

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Током врелих љетних дана клима-уређаји раде готово без престанка, због чега многи не обраћају пажњу на ситне промјене у њиховом раду, нарочито док уређај и даље успијева да расхлади просторију.
Међутим, необично пуцкетање, звецкање, шиштање, зујање или клокотање понекад могу бити први знакови квара који ће, ако се занемари, довести до озбиљнијег оштећења и много скупље поправке.
Србија
Ватрогасци спасили мајку и дијете из запаљеног стана
Клима која изненада почне да производи звук који се раније није чуо покушава да упозори да неки њен дио више не ради како би требало, а посебно би требало обратити пажњу уколико се уз буку појаве слабије хлађење, непријатан мирис, цурење воде или дужи рад без достизања подешене температуре.
Ако из унутрашње или спољашње јединице допиру звукови попут пуцкетања, ударања или звецкања, узрок може бити обична гранчица, лист или неки други страни предмет који је доспио до вентилатора спољашње јединице, али метални звуци могу упозоравати и на олабављене дијелове, оштећене лопатице вентилатора или проблем са компресором.
Уколико се такав звук појавио изненада, постаје све гласнији или не престаје ни након неколико минута рада, уређај би требало искључити и позвати сервисера, јер наставак коришћења може претворити мањи квар у озбиљно оштећење.
Шкрипање, цвиљење и звиждање најчешће долазе од покретних дијелова клима-уређаја, а могу бити посљедица истрошених лежајева мотора вентилатора или, код појединих старијих модела, олабављеног и дотрајалог погонског ремена. Иако такав звук у почетку може дјеловати безазлено, проблем се временом може погоршати, довести до оштећења вентилатора и значајно ослабити хлађење.
Хроника
Судар два аута и камиона: Бањалучанин превезен на УКЦ
Благо и равномјерно зујање током рада климе углавном је нормално, али ако постане гласно, испрекидано или неправилно, могуће је да постоји проблем са електричним компонентама, кондензатором или контактима. Пошто је ријеч о дијеловима под напоном, климу треба искључити и поправку препустити стручном сервисеру, умјесто да покушавате сами да отворите уређај.
Када клима почне да шишти, најприје би требало проверити и очистити филтере, јер нагомилана прашина отежава проток ваздуха и може довести до појаве необичних звукова, слабијег хлађења и веће потрошње струје.
Ако се шиштање настави и након чишћења филтера, нарочито ако уређај више не расхлађује простор као раније и ради знатно дуже да би достигао задату температуру, могуће је да постоји проблем у расхладном систему, укључујући и цурење расхладног средства. Такав квар не може се ријешити доливањем гаса без претходног проналажења и отклањања мјеста на којем систем пропушта, због чега је потребан преглед стручног сервисера.
Наука и технологија
Стивен Хокинг оставио 4 упозорења човјечанству: Два се већ остварила
Звук налик клокотању или протицању воде најчешће је повезан са одводом кондензата. Клима током рада извлачи влагу из ваздуха, а настала вода одводи се кроз одводну цијев, која се временом може зачепити прашином, наслагама, алгама или другим нечистоћама. Тада се вода задржава у систему, чује се карактеристично клокотање, а може доћи и до цурења из унутрашње јединице, што представља ризик за зидове, подове и намјештај.
Већина ових проблема може се спријечити редовним одржавањем, чишћењем филтера, провјером одвода кондензата и периодичним стручним сервисом, који продужавају вијек трајања уређаја, побољшавају хлађење и смањују потрошњу електричне енергије.
Ако клима изненада почне да производи звук који раније нисте чули, слабије хлади, цури или се осјећа мирис паљевине, немојте чекати да потпуно престане да ради. Правовремени преглед често прави разлику између мањег захвата и поправке која може бити толико скупа да се више исплати куповина новог уређаја.
(Она.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
1 ч0
Друштво
1 ч0
Сцена
1 ч0
Србија
1 ч0
Савјети
1 ч0
Савјети
22 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
32
11
30
11
22
11
15
11
15
Тренутно на програму