Аутомобил ударио дјевојчицу на пјешачком прелазу у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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На пјешачком прелазу у Карађорђевој улици, у бањалучком насељу Лауш, вечерас је аутомобил ударио дјевојчицу док је прелазила преко пјешачког прелаза.
Према информацијама са лица мјеста "Гласа Српске"., возило Хитне помоћи је одвезло дјевојчицу.
За сада није познато какво је њено здравствено стање.
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Полиција обавља увиђај, а због саобраћајне незгоде у Карађорђевој улици створене су велике гужве у саобраћају.
Више информација биће познато након завршетка увиђаја.
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