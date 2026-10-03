Пијани службеник ДКП-а пуцао по Кнежеву

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Кнежеву ухапсила је Сергеја Ш. из овог мјеста због сумње да је под дејством алкохола пуцао из пиштоља у присуству других људи.
"Наведено лице сумњичи се да је ноћас око 03,00 часа у Кнежеву испалио један хитац из пиштоља у присуству неколико других лица. На лицу мјеста извршен је увиђај, којом приликом су пронађени и изузети предмети који се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела. Од лица С.Ш. уз потврду је одузет наведени пиштољ са припадајућом муницијом", саопштено је из полиције.
Иначе, осумњичени Сергеј Ш. је службеник Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ.
Како наводе, код осумњиченог је утврђено присуство 1,34 g/kg алкохола у организму.
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