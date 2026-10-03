Жена осуђена на смрт у Тенесију одбила посљедњи оброк "Дајте га бескућницима"

Аутор:АТВ редакција
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Осуђеница на смрт Криста Пајк преживјела је неуспјели покушај погубљења смртоносном инјекцијом у америчкој савезној држави Тенеси, након чега је гувернер Бил Ли зауставио једино преостало погубљење заказано за ову годину и наложио независну истрагу.
Поступак извршења смртне казне није текао према плану. Пајк је примила двије смртоносне инјекције, након чега се пожалила на бол у руци, изгубила свијест и почела да хрче.
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Одмах је превезена у локалну болницу, гдје се, према ријечима њених адвоката, и даље налази без свијести и прикључена је на респиратор.
Гувернер Тенесија Бил Ли, који је раније одбио жалбу Пајк да казна не буде извршена, након инцидента је обуставио једино преостало погубљење планирано за ову годину.
Истовремено је наложио независну истрагу како би било утврђено шта је тачно пошло по злу током процедуре.
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Према наводима љекара који ју је прегледао, преживљавање Кристе Пајк могло би да буде посљедица ријетког поремећаја крви.
Доктор Џоел Зивот рекао је да Пајк болује од тромбоцитозе.
Он је објаснио да су због тог обољења њени тромбоцити могли да створе угрушак, који је потом спријечио ширење пентобарбитала, лијека коришћеног приликом погубљења, кроз организам и на тај начин спријечио смрт.
Прије покушаја погубљења Пајк је одбила посљедњи оброк.
Умјесто тога, затражила је да 20 долара предвиђених за њен оброк буде искоришћено за куповину хране за бескућнике, објавио је „Њујорк тајмс“ (The New York Times).
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