Обустављено погубљење! Криста Пајк неће умријети ове године, барем не од смртоносне инјекције

Аутор:АТВ редакција
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Гувернер Тенесија Бил Ли обуставио је погубљења до краја 2026. године након што је Криста Пајк у сриједу, 30. септембра, преживјела двије дозе смртоносне инјекције.
Иако су јој званичници убризгали двије дозе, Пајк (50) је била жива и хркала је, а затим је колима Хитне помоћи превезена из затвора у болницу, рекли су њени адвокати, преносе АП и телевизија ВСМВ, која је чланица мреже НБЦ.
Касно у сриједу гувернер Ли саопштио је да је наредио "свеобухватну независну истрагу како би се утврдило шта се тачно догодило" и обуставио сва погубљења у држави заказана за 2026. годину, преноси магазин Пипл.
"Спровођење законом изречене казне једна је од најозбиљнијих одговорности државе, а грађани Тенесија очекују да се она изврши на начин који није само законит и уставан, већ и делотворан", рекао је он, преноси АП.
Пајк је осуђена на смрт због убиства своје школске другарице, 19-годишње Колин Слемр, 1995. године, када је имала 18 година.
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Она је, заједно са тадашњим дечком Тадарилом Шипом и њиховом пријатељицом Шадолом Питерсон, намамила Слемрову у шумовити дио пољопривредног кампуса Универзитета Тенеси 12. јануара 1995. године, раније је објавио Пипл.
Пајк, која је наредне године осуђена за убиство и завјеру ради извршења убиства, била је једина оптужена која је осуђена на смрт.
Она је признала своју улогу у убиству Слемрове, али њени адвокати тврде да би требало да остатак живота проведе у затвору, узимајући у обзир њене године у вријеме убиства, као и менталну болест и историју тешког сексуалног злостављања.
Пајк, чије је погубљење било заказано за 10 часова по локалном времену у сриједу, била би прва жена погубљена у Тенесију послије више од 200 година.
Она би такође била једина особа коју је држава погубила у модерном добу због злочина почињеног када је имала 18 година, наводи се у судским документима које је Пипл раније прибавио.
Око сат времена прије него што је требало да прими смртоносну инјекцију, савезни апелациони суд обуставио је њено погубљење. Неколико сати касније, Врховни суд САД укинуо је одлагање након захтева Тенесија, чиме је држави омогућено да настави са извршењем казне.
Новинари који су присуствовали погубљењу рекли су да су званичници подигли завесе на комори за извршење смртне казне у 19.27 часова, више од девет сати након времена када је Пајкино погубљење било заказано, чиме је приказано како је везана за кревет за погубљење, преноси АП.
"Напустићу овај свијет на исти начин на који сам провела већи дио свог живота, а то је у љубави", рекла је она, наводећи да је била спокојна.
У 20.26 часова сведоци су рекли да је примењена друга доза пентобарбитала, али се хркање чуло све док микрофон није искључен у 20.53 часова, након чега је објављено да новинари који су присуствовали погубљењу треба да буду испраћени.
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Адвокати Пајкове поднијели су касно у сриједу Врховном суду Тенесија хитан захтев којим су тражили да се погубљење одмах обустави, известио је АП. Они су тврдили да она трпи "непотребне патње" и да се крши њено право да буде погубљена без окрутног и неуобичајеног кажњавања.
Министарство за извршење казни Тенесија саопштило је да је "испоштовало сваки корак законитог, утврђеног протокола за извршење смртне казне који је одобрила Канцеларија државног тужиоца".
Додали су да се смртоносна хемикалија "досљедно показивала као дјелотворна" и да "протокол не дозвољава додатне процедуре осим оних које су спроведене ове вечери", потврдивши да је Пајк превезена у медицинску установу ван затвора.
Пипл је контактирао канцеларију гувернера Била Лија и адвокате Кристе Пајк са захтјевом за коментар, али до објављивања текста није добио одговор.
Током давања смртоносне инјекције, свједоци и адвокати су у хитном судском поднеску навели да Криста Пајк није потпуно изгубила свијест на начин на који је то протоколом предвиђено. Она је дисала, имала је откуцаје срца и гласно је хркала више од 40 минута након примања лијекова.
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Према ријечима медијских сведока, у појединим тренуцима је померала главу, усне су јој дрхтале, испуштала је звуке као да се гуши, а у једном моменту је чак подигла главу и ноге са стола за егзекуцију. Прије него што су сведоци изведени, питала је и да ли је нормално то што осјећа јако пецкање и бол на мјесту гдје је примила инјекцију.
Пошто егзекуција није успјела,процес је прекинут, а она је возилом хитне помоћи хитно пребачена у спољну болницу у Нешвилу гдје су јој пружане мјере за спасавање живота.
Званичне информације о њеном тачном тренутном медицинском стању и томе да ли се пробудила још нису саопштене јавности.
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