Селективна правда Хашког трибунала: Двоструки аршини према Србима

Аутор:Теодора Беговић
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Хашки трибунал је за злочине у БиХ, у периоду од 1992. до 1995. године, пресудио 51 Србина, са укупном казном од 847 година и 7 доживотних казни. Пресуђено је и 18 Хрвата, са 277 година и ниједном доживотном казном.
Парадоксално, за исти период, пресуђена су само петорица Бошњака са укупном казном од 41 и по године и ниједном доживотном казном. Срби су за злочине у рату кажњавани са максималном казном. Док они који су требали да се нађу иза решетака због монструозних злочина над, прије свега српским цивилима, а потом и борцима, добили су минималне казне, а процеси су се одуговлачили годинама. Да ствар буде још гора, дио оних који су били пресуђени за злочине над Србима нису одслужили оно што их је сљедовало.
„С друге стране, имамо такав један правни апсурд. За етничко чишћење Срба са територије Хрватске нико није правоснажно осуђен. Дошло је до још једног правног апсурда – првостепено су хрватски генерали, Готовина, Маркач и Чермаг, били осуђени, али онда смо видјели у ругом степену на који начин се све то одиграло и само се показало да је Хаг један политички суд јер је хрватске генерале ослободио и самим тим показао да је легално етничко чишћење Срба из Хрватске“, рекао је в.д. директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, Виктор Нуждић.
Хашки трибунал, Суд и Тужилаштво БиХ, извршили су огромну неправду према Србима. Тридесет година прошло је након рата, а још није покренуто ни 5% процеса због злочина над Србима. Постоје докази о злочинима над Србима и логорима гдје су страдали невини цивили, али су се ти докази масовно уништавали и сакривали, а они који су остали суд није узео у разматрање.
„Постоји стотину пријава. Ја лично сам предала пријаве о 124 логора у Тузли, у самом Сарајеву је савез логораша предао пријаве о 136 логора. Укупно у БиХ је било 536 логора за Србе. Да је само по једна особа одговарала за злочине у тим логорима, требало би бити кажњено преко 500 Бошњака“, поручила је предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске, Божица Живковић Рајилић
Срби су навикли на двоструке аршине Хашког трибунала, Суда и Тужилаштва БиХ. Иако је ријеч о правосудним институцијама, Срби не очекују праведну пресуду. Оно за шта су Срби кажњени максималном или доживотном казном, Бошњаци су добили двије или три године, или уопште нису кажњени.
„Сви они који су криви за страдање и монструозна убиства Срба, прије свега српских цивила, а онда и часних бораца, добили су толико мале и минорне казне да је страшно и говорити о односу једне правосудне институције према српским жртвама“, рекла је предсједник Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих лица, Исидора Граорац.
Срби су, због селективне правде Хашког трибунала и бошњачке пропаганде, свијету представљени као монструозни злочинци. У БиХ је, у периоду од 1992. до 1995. године, смртно страдало преко 35 хиљада Срба, од чега је страдало 3,5 хиљаде жена и преко пет стотина дјеце. Срби још нису дочекали правду за губитке које су претрпјели, а узимајући у обзир начин рада Хашког трибунала, упитно је да ли ће је икад и дочекати.
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