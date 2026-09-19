Минић: Подршка честитих људи даје нам снагу да идемо до побједе за стабилну Српску

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Вукосавље нас је дочекало раширених руку, домаћински, искрено и са жељом да наставимо радити на економском развоју, социјалној правди и сигурном позиционирању на међународној сцени, поручује кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске, Саво Минић.
"Подршка ових честитих људи даје нам снагу да идемо одлучно до побједе за стабилну и јаку Републику Српску!", наводи на Иксу.
Вукосавље нас је дочекало раширених руку, домаћински, искрено и са жељом да наставимо радити на економском развоју, социјалној правди и сигурном позиционирању на међународној сцени. — Саво Минић (@minic_savo) September 19, 2026
Подршка ових честитих људи даје нам снагу да идемо одлучно до побједе за стабилну и јаку… pic.twitter.com/hROdNYj7YA
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч3
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч1
Најновије
Најчитаније
18
55
18
38
18
30
18
21
18
12
Тренутно на програму