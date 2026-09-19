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Минић: Подршка честитих људи даје нам снагу да идемо до побједе за стабилну Српску

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19.09.2026 17:51

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Саво Минић СНСД трибина
Фото: X/Savo Minić

Вукосавље нас је дочекало раширених руку, домаћински, искрено и са жељом да наставимо радити на економском развоју, социјалној правди и сигурном позиционирању на међународној сцени, поручује кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске, Саво Минић.

"Подршка ових честитих људи даје нам снагу да идемо одлучно до побједе за стабилну и јаку Републику Српску!", наводи на Иксу.

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Тагови :

Саво Минић

Вукосавље

СНСД

Избори 2026

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