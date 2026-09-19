Logo

Минић на обиљежавању 35 година од формирања Прве лаке прњаворске пјешадијске бригаде

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
19.09.2026 15:50

Коментари:

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствује 35. годишњици од оснивања Прве лаке прњаворске пјешадијске бригаде
Фото: RTRS

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствује обиљежавању 35 година од формирања Прве лаке прњаворске пјешадијске бригаде Војске Републике Српске.

Припадници Прве лаке прњаворске пјешадијске бригаде постројени су у част премијера Минића.

Обиљежавање је претходно почело у Спомен-храму на Вучијаку гдје је служен парастос за 626 погинулих бораца из Прњавора у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Кроз Прву лаку прњаворску пјешадијску бригаду Војске Републике Српске током Одбрамбено-отаџбинског рата прошло је око 4.600 бораца, од којих је 240 погинуло, а 11 се и даље води као нестало, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Прњавор

Војска Републике Српске

Парастос

Коментари (1)

Више из рубрике

предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Српска је јака онолико колико су нам јака села и људи који у њима остају

3 ч

1
предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Република Српска је јака колико су јака села и људи који у њима остају

4 ч

1
Мастиловић: Бранко Блануша још носи трауме од дебате са Луком Петровићем

Република Српска

Мастиловић: Бранко Блануша још носи трауме од дебате са Луком Петровићем

5 ч

4
Зграда институција Влада Републике Српске

Република Српска

У седам регија у Српској основани центри за едукацију медицинских сестара и техничара

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

55

Амерички генерал пратио вјежбу Војске Србије уз Дрину

18

38

Бестселери: Посљедња турнеја

18

30

Позната имена ухапшених у Бањалуци, пали због дроге

18

21

Ана Ивановић са хрватским пјевачем: Загрљени и насмијани, његова објава запалила мреже

18

12

Затворен аеродром у Луксембургу због дронова, премијер: Ово је нешто ново

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима