Минић на обиљежавању 35 година од формирања Прве лаке прњаворске пјешадијске бригаде

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствује обиљежавању 35 година од формирања Прве лаке прњаворске пјешадијске бригаде Војске Републике Српске.
Припадници Прве лаке прњаворске пјешадијске бригаде постројени су у част премијера Минића.
Обиљежавање је претходно почело у Спомен-храму на Вучијаку гдје је служен парастос за 626 погинулих бораца из Прњавора у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Кроз Прву лаку прњаворску пјешадијску бригаду Војске Републике Српске током Одбрамбено-отаџбинског рата прошло је око 4.600 бораца, од којих је 240 погинуло, а 11 се и даље води као нестало, преноси Срна.
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