Око 50 повријеђених у првим сатима Октоберфеста

Аутор:АТВ редакција
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Око 50 људи затражило је љекарску помоћ током првих неколико сати овогодишњег Октоберфеста у Минхену.
Међу пацијентима је било више особа са раздеротинама на глави и повредама лица, а љекари су интервенисали и због конвулзивног напада, објавила је службена санитетска служба „Ајхер Амбуланц Унион“.
Први позив хитној служби стигао је само девет минута након што су у 9 часова отворени улази на фестивалски простор. Санитетске екипе најприје су помагале особи која је добила напад, као и посјетиоцима са повредама насталим приликом падова и другим лакшим повредама током традиционалног јутарњег утрчавања према шаторима.
Око 20 минута након службеног отварања Октоберфеста у подне, љекари су интервенисали због срчано-жилних тегоба код приближно 50-годишњег Нијемца. Претпоставља се да су тегобе биле повезане са стресом, а мушкарац је превезен у болницу.
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Први случај повезан са алкохолом забиљежен је у 15.45 часова. Деветнаестогодишњак из Минхена више није могао да стоји, па су његови пријатељи позвали помоћ. Љекари су му провјерили виталне функције и дали инфузију.
На Октоберфесту је првог дана распоређено 150 чланова санитетских екипа, међу којима је десет љекара. Током цијелог фестивала за посјетиоце ће се бринути око 430 дјелатника и 36 љекара.
Овогодишњи, 191. Октоберфест отворио је нови минхенски градоначелник Доминик Краусе. Фестивал траје до 4. октобра, а очекује се више од шест милиона посјетилаца, наводи њемачки јавни сервис „Тагесшау“, преноси Индекс
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