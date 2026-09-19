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Око 50 повријеђених у првим сатима Октоберфеста

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19.09.2026 16:28

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Људи трче како би ушли на 191. Октоберфест, фестивал пива у Минхену, Њемачка, у суботу, 19. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Matthias Schrader

Око 50 људи затражило је љекарску помоћ током првих неколико сати овогодишњег Октоберфеста у Минхену.

Међу пацијентима је било више особа са раздеротинама на глави и повредама лица, а љекари су интервенисали и због конвулзивног напада, објавила је службена санитетска служба „Ајхер Амбуланц Унион“.

Први позив хитној служби стигао је само девет минута након што су у 9 часова отворени улази на фестивалски простор. Санитетске екипе најприје су помагале особи која је добила напад, као и посјетиоцима са повредама насталим приликом падова и другим лакшим повредама током традиционалног јутарњег утрчавања према шаторима.

Један мушкарац превезен у болницу

Око 20 минута након службеног отварања Октоберфеста у подне, љекари су интервенисали због срчано-жилних тегоба код приближно 50-годишњег Нијемца. Претпоставља се да су тегобе биле повезане са стресом, а мушкарац је превезен у болницу.

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Први случај повезан са алкохолом забиљежен је у 15.45 часова. Деветнаестогодишњак из Минхена више није могао да стоји, па су његови пријатељи позвали помоћ. Љекари су му провјерили виталне функције и дали инфузију.

На Октоберфесту је првог дана распоређено 150 чланова санитетских екипа, међу којима је десет љекара. Током цијелог фестивала за посјетиоце ће се бринути око 430 дјелатника и 36 љекара.

Овогодишњи, 191. Октоберфест отворио је нови минхенски градоначелник Доминик Краусе. Фестивал траје до 4. октобра, а очекује се више од шест милиона посјетилаца, наводи њемачки јавни сервис „Тагесшау“, преноси Индекс

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манифестација

Хитна помоћ

Полиција

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