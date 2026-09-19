Литар пива на Октобарфесту скоро 30 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Минхен жели да спријечи велике гужве на највећој народној светковини на свијету, и то уз помоћ вјештачке интелигенције. Шта још треба знати о овогодишњем Октоберфесту?
У суботу, 19. септембра, Минхеном ће поново одјекнути чувено „О'цапфт ис“ (O’zapft is), што на стандардном њемачком значи да је отворено прво буре пива. Градоначелник Минхена традиционално отвара прво буре и тиме означава званичан почетак овогодишњег Октоберфеста, који траје до 4. октобра.
Октоберфест се сматра највећом народном светковином на свијету.
Канабис је забрањен на читавом фестивалском простору. Алкохол, међутим, свако може да пије колико жели, односно колико може да поднесе и приушти.
Једна мјера пива, односно литар пива у кригли, ове године кошта између 14,80 и 15,90 евра. То је тек незнатно више него прошле године.
Литар обичне воде кошта чак 11 евра, али је посјетиоцима на располагању и неколико чесама са питком водом.
Бројни локали и даље примају искључиво готовину. Они који на то нису рачунали могу на лицу мјеста да подигну новац на банкомату.
Ко жели да испроба неку од бројних фестивалских вожњи, требало би да буде што трезнији. Цијене вожњи крећу се од нешто мање од пет па до 14 евра.
Њемачка традиција путујућих забављача и власника фестивалских атракција званично је 2026. године уврштена на Унескову листу нематеријалног културног насљеђа. Та традиција живи и на 191. Октоберфесту. Према наводима организатора, око 90 одсто од више од 130 забављачких и угоститељских предузећа која учествују на фестивалу вуче коријене још из 19. вијека.
Посјетиоци из Баварске који држе до традиције по правилу носе народну ношњу. За све остале кожне панталоне и традиционална женска хаљина дирндл (Dirndl) нису обавезни, али свакако јесу једна од могућности.
Градска служба задужена за промоцију манифестације савјетује онима који први пут долазе на Октоберфест да ношњу најприје изнајме. Има и неколико додатних препорука:
„Ако желите да избјегнете подругљиве погледе, клоните се баварских шеширића, 'кожних панталона' од обичне тканине и дречавих пластичних мини-дирндла. У фармеркама и карираној кошуљи свакако ћете бити прикладније одјевени.“
## Проширене мјере безбједности
Простор на којем се одржава фестивал огроман је. Октоберфест на Терезијиној ливади простире се на чак 34,5 хектара, што одговара површини од око 48 фудбалских терена.
Али гужве су, нарочито викендом, велике, понекад и превелике. Прошле године улази су у једном тренутку морали да буду затворени.
Разлог је то што се у готово свих 38 фестивалских шатора гости смјењују у двије или три резервационе смјене. Када дође вријеме за смјену гостију за столовима у 14 великих шатора, од којих сваки прима по неколико хиљада људи, огромна маса истовремено покушава да уђе и изађе.
Како се то убудуће не би поновило, град Минхен је за ову годину измијенио безбједносни план. Основан је и нови координациони центар који би требало да обезбиједи бољу размјену информација између надлежних безбједносних служби и организатора фестивала.
На простору фестивала постављено је 26 нових камера, уз 56 полицијских. На терену ће бити ангажовано и 600 полицајаца.
Вјештачка интелигенција анализира кретање посјетилаца и оглашава узбуну када гужва постане превелика.
Организатори и полиција припремили су се и за заштиту од дронова изнад фестивалског простора, али детаљи тих мјера нису саопштени.
Октоберфест је познат широм свијета и привлачи велики број страних туриста. Али одакле тачно долазе његови посјетиоци? Град Минхен је то прошле године детаљније истражио.
Резултати показују да Октоберфест и даље има претежно регионални карактер. Током 2025. године 41 одсто посјетилаца дошло је из Минхена, 25 одсто из његове околине, а девет одсто из других дијелова Баварске. То значи да је три четвртине од укупно око 6,5 милиона гостију било из Баварске. Из осталих дијелова Њемачке дошло је око четири одсто посјетилаца.
Око 21 одсто гостију, односно приближно 1,35 милиона људи, допутовало је из иностранства. Најбројнији међу страним посјетиоцима били су Американци. Они су чинили готово 20 одсто гостију из иностранства, односно било их је више од 270.000. Слиједе Италијани, са нешто више од 13 одсто.
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