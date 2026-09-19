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Хороскоп за 19. септембар: Близанци под хитно да се обуздају, овакве Рибе нисмо виђали

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19.09.2026 08:17

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Хороскоп
Фото: pexels/RDNE Stock project

Сазнајте да ли ће вашем знаку дневни хороскоп донијети много среће

ОВАН

Као да су се одједном многе ствари отвориле и покренуле. Имате осјећај као да сте пробили блокаду која вас је спутавала у остварењу ваших планова. Данас и добре вијести стижу до вас, а и нове, обећавајуће информације. У емотивном дјелу боље него иначе.

БИК

Изгледа да су узбуђења из претходних дана и све оно што се дешавало мало пореметили вашу свакодневицу, и сада сте исцрпљени. Ако можете, узмите више времена за себе да бисте се одморили. Оптерећује вас захтјевност партнера.

БЛИЗАНЦИ

Када дође један као што је данашњи, спремите се на турбуленцију и промене у плановима. Немојте бити нервозни због тога што се ствари не одвијају онако како бисте ви жељели и не преносите своју нервозу на колеге, а поготово не на емотивног партнера.

РАК

Опет сте упали у пословну колотечину. Варира вам расположење, па се немојте водити тренутним импулсима у односу са људима који су вам битни. Боље је повући се из неке комуникације него направити проблем. Нерасположење и у емотивном сегменту.

ЛАВ

Имате утисак да сте непобедиви и да вам нико не треба, да сте довољни сами себи и да вам је успех загарантован. Лијепо је дивити се својим успјесима, само немојте да се занесете исувише и да у потпуности заборавите да одрадите нешто што сте обећали.

ДЈЕВИЦА

Мало ћете бити искључиви у свим релацијама, и пословним и емотивним. Немојте бити тврди у ставовима, још увијек вам је потребна подршка, а на овај начин бисте покварили своје шансе. Од емотивног партнера очекујете да се у потпуности посвети вашим жељама и плановима.

ВАГА

Врло је могуће да ћете схватити да сте заборавили важну обавезу и својски се позабавити тиме да исправите грешку. Данас можете упознати особу која ће оставити јак утисак на вас. Пре него што се заљубите на први поглед, размислите да ли су вам очекивања иоле реална.

ШКОРПИЈА

Смиреност, организованост, ажурност. Ове три ставке су вам неопходне ако данас хоћете да прођете кроз пословне ситуације. Немојте дозволити да вас други ометају, посветите се само ономе што вам је лични приоритет. Партнер вас оптерећује захтевношћу.

СТРИЈЕЛАЦ

Јако вам је стало да оставите утисак на саговорника. Од овог разговора очекујете много и мислим да ћете имати разлога да будете задовољни собом. Занимљив сусрет са неким ко вам је симпатичан, мада све може остати само на пријатељском ћеретању.

ЈАРАЦ

Потребно је да добро размислите о даљим потезима. Укључили бисте радо још једну особу у своје планове, али имате недоумице. Поразговарајте, мислим да ћете бити задовољни начином на који ова особа размишља. Сувише калкулишете у комуникацији са неким ко вам се допада.

ВОДОЛИЈА

Данас се можете снаћи у свакој ситуацији која искрсне. А будите сигурни да ће их бити, јер је дан врло променљив, а људи око вас наелектрисани. У емотивном сегменту имате осећај да вас емотивни партнер или особа која вам се допада користи за своје циљеве.

РИБЕ

Данас ћете се усмјерити само на посао. Склонили сте све дистракције, повукли се и закопали у обавезе. Нећете бити нарочито расположени ни за комуникацију или сусрет са емотивним партнером. Неки ситни трошкови које нисте планирали могу вам на кратко покварити расположење.

(телеграф)

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Тагови :

Хороскоп

звијезде

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