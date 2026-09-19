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Почиње фестивал пива, очекује се 6,5 милиона посјетилаца

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19.09.2026 08:42

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Тањири у шатору за пиво припремају се за отварање 191. фестивала пива Октоберфест у Минхену, у Њемачкој, у суботу, 19. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

У Минхену данас почиње Октоберфест, а организатори манифестације ове године очекују око 6,5 милиона посјетилаца, пише "Билд".

Цијена литарске кригле пива ове године креће се од 14,80 до 15,90 евра, што је у просјеку око 2,5 одсто више него прошле године.

Свечана поворка пивара, угоститеља и особља фестивала почеће нешто послије 10.30 часова, а више од 1.000 учесника кренуће од Сендлингер тора према простору на којем се одржава Октоберфест.

У подне ће градоначелник Минхена Доминик Краузе у шатору Шотенхамел отворити прво буре пива.

Другог дана Октоберфеста биће одржана још већа поворка, у којој ће учествовати око 9.000 људи у традиционалним баварским ношњама и 60 свечано украшених возила.

Фестивал ће трајати до 4. октобра.

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На овогодишњем Октоберфесту посјетиоцима ће први пут бити представљене и нове атракције, међу којима је вртешка висока 42 метра, са двије гондоле, као и "Рибарско село" са покретним препрекама и 3Д ефектима.

У дијелу простора под називом "Стари Октоберфест", посјетиоци могу да виде традиционалне ношње и уживају у старинском амбијенту, преноси Срна.

Октоберфест ове године доноси и филмску новину, јер ће се на простору Терезијенвизе снимати "Нетфликсова" романтична комедија, за коју је раније тражено око 4.000 статиста.

Организатори наводе да ношење традиционалне баварске одјеће није обавезно, иако су кожне панталоне и женска хаљина "дирндл" међу најпрепознатљивијим симболима фестивала.

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Тагови :

Октоберфест

Њемачка

Цијене

Минхен

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