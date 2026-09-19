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Хаос у Пакистану: Бомбаш самоубица убио 31 особу, нападачи се забарикадирали

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19.09.2026 08:32

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Хаос у Пакистану: Бомбаш самоубица убио 31 особу, нападачи се забарикадирали
Фото: Tanjug / AP / Muhammad Sajjad

Бомбаш самоубица убио је најмање 31 особу у нападу на сјеверозападу Пакистана, јавила је агенција АФП позивајући се на полицијског званичника.

Нападач се аутомобилом натовареним експлозивом забио у полицијски објекат док су се полицајци и њихове породице молили у џамији.

У извјештајима се наводи да је повријеђено више од 100 људи.

Бомбашки напад извршен је јуче, а данас се и даље воде борбе са неколико нападача који су се, према полицијским наводима, забарикадирали у дијелу комплекса.

Локална група "Итехад-ул-муџахедин Пакистан", фракција повезана са групом "Техрик-е-талибан Пакистан", преузела је одговорност за напад.

Пакистан оптужује милитантне групе у Авганистану за пораст насиља, што талибанске власти у Кабулу негирају, преноси Срна.

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Тагови :

Пакистан

бомбашки напад

Самоубиство

Терористички напад

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