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Новац стиже за 4 знака: Ево ко ће добити паре до 26. септембра

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19.09.2026 09:31

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Новац
Фото: pexels/Willfried Wende

Ближи се сезона Ваге, а положај планета ће појединим знаковима одговарати, па ће успјети да зараде новац до 26. септембра.

Период до краја септембра треба искористити у сваком погледу, па и финансијском, јер нас у октобру очекују ретроградни Меркур и Венера, који ће итекако успорити потписивање уговора и финансијске трансакције.

Знакови као што су Ваге, Дјевице, Ракови и Близанци профитираће у наредних седам дана.

ВАГА

Улазак у сезону вашег знака доноси вам предност у односу на друге знакове Зодијака. Очекује вас побољшање финансијске ситуације.

ДЈЕВИЦА

Венера у Шкорпији вам доноси осјетно побољшање финансија. Све битне финансијске одлуке треба да доносите до 3. октобра јер Венера тада креће ретроградно.

РАК

Јупитер у Лаву подразумијева ријеку новца за вас, тако да очекујете финансијско благостање. Ви сте знак који не може да остане без новца.

БЛИЗАНЦИ

Марс у Раку до 28. септембра осигурава вам одличну зараду, тако да треба да искористите добар астролошки период за новац.

Хороскопски знак који треба да игра игре на срећу је Водолија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хороскоп

новац

Игре на срећу

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