Новац стиже за 4 знака: Ево ко ће добити паре до 26. септембра

Аутор:АТВ редакција
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Ближи се сезона Ваге, а положај планета ће појединим знаковима одговарати, па ће успјети да зараде новац до 26. септембра.
Период до краја септембра треба искористити у сваком погледу, па и финансијском, јер нас у октобру очекују ретроградни Меркур и Венера, који ће итекако успорити потписивање уговора и финансијске трансакције.
Знакови као што су Ваге, Дјевице, Ракови и Близанци профитираће у наредних седам дана.
Улазак у сезону вашег знака доноси вам предност у односу на друге знакове Зодијака. Очекује вас побољшање финансијске ситуације.
Венера у Шкорпији вам доноси осјетно побољшање финансија. Све битне финансијске одлуке треба да доносите до 3. октобра јер Венера тада креће ретроградно.
Јупитер у Лаву подразумијева ријеку новца за вас, тако да очекујете финансијско благостање. Ви сте знак који не може да остане без новца.
Марс у Раку до 28. септембра осигурава вам одличну зараду, тако да треба да искористите добар астролошки период за новац.
Хороскопски знак који треба да игра игре на срећу је Водолија.
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