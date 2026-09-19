Стиже велика промјена времена у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Пред нама је нестабилан дан пропраћен падавинама и промјеном временских прилика у већем дијелу БиХ. Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, у БиХ данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме.
Већ у првом дијелу дана киша и локални пљускови праћени грмљавином захватиће Херцеговину те сјеверне и сјеверозападне крајеве БиХ, док се послијеподне падавине очекују у централним, источним и западним подручјима.
Вјетар ће на југу бити слаб, југозападног смјера, док ће у осталим дијеловима дувати сјеверни и сјевероисточни вјетар. Јутарње температуре крећу се од 12 до 18 степени (на југу до 20), док ће највиша дневна износити од 23 до 30 степени. У Сарајеву се прогнозира облачно вријеме с повременом кишом током дана, уз јутарњих 15 и дневни максимум око 26 степени.
Промјена времена неповољно ће утицати на биометеоролошке прилике. Хронични болесници и метеоропате могли би у послијеподневним сатима осјетити појачане тегобе у виду главобоље, нервозе и малаксалости, па се препоручује избјегавање већих физичких напора.
Сутра ће у сјеверном дијели БиХ бити умјерено до претежно облачно уз постепено разведравање, док ће у Херцеговини превладавати сунчано уз малу до умјерену облачност. Вјетар на југу западни и југозападни, а у остатку земље сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура од 10 до 17 степени (на југу до 20), а дневна између 24 и 31 степен.
У понедјељак ће се задржати умјерено до претежно облачно вријеме, а током дана је у централним и сјеверним подручјима могућа повремена слаба киша. Јутарње температуре износиће од 9 до 16 степени (на југу до 20), док се дневне очекују у распону од 20 до 26 степени, а на југу до 28 степени.
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