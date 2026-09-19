Шкрбић: Огромно интересовање страних студената за Универзитет у Бањалуци: Едукација и образовање морају бити приоритет државе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:3
Вршилац дужности ректора Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић изјавио је да је огромно интересовање страних студената за студирање на овом универзитету и истакао да ова установа мора бити спремна да се још више отвори у том правцу јер ће то допринијети бољој међународној препознатљивости.
Енормни су захтјеви за образовањем из иностранства, посебно из Кине и Индије. Они више траже него што ми можемо да понудимо. Да имамо могућности да понудимо 100 програма дошло би 100 пута 100 студената на тих 100 програма у Бањалуку - рекао је Шкрбић у подкасту Медијског система Републике Српске - СРНА.
Он је нагласио да, доводећи стране студенте и радећи са њима Универзитет у Бањалуци, а тиме и Република Српска, јача властите капацитете, те нуди и бољи и већи квалитет домаћим студентима.
"Едукација и образовање морају бити приоритет ове државе и то је далеко профитабилније него било која индустријска грана у овом тренутку", истакао је Шкрбић.
Шкрбић је навео да Универзитет у Бањалуци у два уписна рока ове године има благо повећање броја студената у односу на претходну годину.
Друштво
Ранку Шкрбићу уручена међународна награда за допринос медицини и образовању
"На Медицинском факултету већ пету годину заредом имамо стране студенте, а ове године и велику заинтересованост за нови студијски програм Сестринство. То ће значити нових 250, 300 студената, тако да ће се та међународна верификација осјетити у граду што значајно доприноси бољој видљивости и међународној препознатљивости Универзитета у Бањалуци", истакао је Шкрбић.
Он је оцијенио је да су угледни свјетски универзитети постали велики јер су отворили врата страним студентима и омогућили им да студирају код њих кроз атрактивне програме.
"Ми морамо бити спремни да се отворимо у том правцу", поручио је Шкрбић.
"Без међународне сарадње се можемо претворити само у регионалну школу за кадар који неће бити прихваћени од међународне заједнице. Па, погледајте предсједника Милорада Додика, био је у Израелу, па иде на друге локације. Цијели свијет почива на личним везама, директним контактима и свему осталом и нама је дуго требало да то схватимо", рекао је Шкрбић.
Он је истакао да Република Српска мора тражити своје мјесто под сунцем и гледати шта можемо да понуди и себи и странцима.
"Ругали смо се јапанским аутомобилима, па су освојили свијет, па корејским. И они су освојили свијет. Сада се ругамо кинеским, а они полако освајају свијет. Пола возила у Москви су кинеска, а и у Америци их има много. Они фаворизују своје. Тако и ми морамо", нагласио је Шкрбић.
Када је у питању развој Универзитета у Бањалуци, Шкрбић каже да он мора ићи у три правца.
"Морамо се кадровски значајно оснажити, не може се универзитетски професор нормирати као професор у основној и средњој школи, није он завршио факултет да би радио само наставу, мора да валоризујемо и вреднујемо рад најскупљег кадра, а то су универзитетски професори", навео је Шкрбић.
Република Српска
Шкрбић добио признање у САД
Према његовим ријечима, друго је јачање капацитета у смислу истраживања и науке.
"Нема јачања универзитета без науке. Обрадовала ме иницијатива ресорног министра Драге Мастиловића да правимо институте при универзитетима и јачамо науку", истакао је Шкрбић.
Он наглашава да је трећа ствар економска компонента.
"Сваки факултет може да понуди тржишту одређене врсте услуге које су комерцијалне. У овом тренутку Медицински факултет властитим приходима доприноси Универзитету у Бањалуци са 42 одсто, а сви остали факултети 58 одсто. Ипак, 16 факултета би требало дати већи допринос и не може ме нико убиједити да други факултети не могу пружити боље услуге и дати већи допринос", рекао је Шкрбић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 седм0
Бања Лука
1 седм2
Република Српска
1 седм0
Бања Лука
4 седм1
Република Српска
3 ч6
Република Српска
3 ч29
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
13
34
13
30
13
21
13
12
13
10
Тренутно на програму