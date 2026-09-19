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Додик: Циљ СНСД-а - наша држава која се зове Република Српска

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19.09.2026 09:47

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29
Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Тел Авиву, Израел.
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да Срби морају сами да одлучују о својој судбини и својој држави и да Република Српска мора имати снагу да чува своје интересе, своје и право народа да сам одлучује о својој будућности.

"Циљ СНСД-а је јасан, а то је јака, стабилна и национално оријентисана Република, наша држава која се зове Република Српска", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Он је истакао да су Жељка Цвијановић и Саво Минић кандидати СНСД-а за спровођење политике снажне Републике Српске и очувања права српског народа да одлучује о себи.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

СНСД

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