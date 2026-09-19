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Велики пожар на Брачу локализован послије девет дана

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19.09.2026 10:45

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Велики пожар избио на острву Брач
Фото: Facebook/Vatrogasci - 193

Велики пожар у којем је на острву Брач изгорјело 5.000 хектара борове шуме, макије, ниског растиња и траве, локализован је након девет дана, потврђено је јутрос из Ватрогасно-оперативног центра у Сплиту.

Ватрогасци су и даље на пожаришту, гдје санирају и натапају терен.

Пожар је букнуо 10. септембра између Бобовишћа и Ложишћа, а касније се проширио све до увала Дубока, Лучице и Осибова, те до мјеста Милна.

У пожару су изгорјеле глампинг кућице у туристичком ризорту "Гава", а због безбједности људи обављена је евакуација туриста и становништва, подсјећају хрватски медији.

Због велике ватре био је прекинут саобраћај на локалним путевима, а с ватром су се данима бориле стотине ватрогасаца из цијеле земље, преноси Срна.

На терену су им велика помоћ биле и ваздушне снаге.

Гашење пожара отежавала је бура.

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Тагови :

пожар

Брач

Хрватска

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