Гранит Џака под истрагом због лажне ковид потврде, пријети му и затвор

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Капитен репрезентације Швајцарске и везиста енглеског Сандерленда Гранит Џака (33) нашао се у центру великог скандала након што је против њега покренута истрага због сумње да је набавио и користио лажни ковид сертификат.
Тужилаштво кантона Луцерн потврдило је да води поступак против 33-годишњег фудбалера, али и против докторке из Луцерна чија је ординација била предмет полицијске рације још 2023. године.
Сумња се да је споменута докторка издала велики број лажних потврда о вакцинацији, укључујући и ону за Џаку у којој је наведено да је примио вакцину против коронавируса, иако се вакцинација наводно никада није догодила. Према доступним информацијама, Џака би се почетком октобра требало појавити пред Тужилаштвом у Луцерну ради давања исказа.
Granit Xhaka (33) steht unter Verdacht, ein gefälschtes Covid-Zertifikat genutzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Luzern ermittelt gegen den Nati-Captain und eine Luzerner Ärztin. Xhaka könnten damit juristische und sportliche Konsequenzen drohen. https://t.co/9OWt5m12R6 pic.twitter.com/iH8knutMRL— Blick (@Blickch) September 18, 2026
Правни стручњак Андре Кун објаснио је за швајцарски Блик да се кривично дјело кривотворења исправа у Швајцарској третира изузетно озбиљно. За ово дјело предвиђена је новчана казна или затворска казна у трајању до чак пет година.
Ипак, стручњаци напомињу да би у случају доказивања кривице и под условом да нема ранијих осуђивања, Џака вјероватно добио условну новчану казну уз додатну новчану санкцију до 10.000 швајцарских франака.
Поред правних заплета, случај би могао оставити посљедице и на Џакину клупску каријеру у енглеском Сандерленду, гдје наступа од 2025. године.
Уговори у Премијер лиги садрже строге клаузуле о тежем нарушавању угледа клуба („грос мискондакт“), што у најгорем сценарију клубу даје право на једнострани раскид уговора. Из Тужилаштва наглашавају да је поступак у раној фази те да за Гранита Џаку и оптужену докторку важи претпоставка невиности док се кривица не докаже на суду.
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