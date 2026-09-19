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Гранит Џака под истрагом због лажне ковид потврде, пријети му и затвор

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19.09.2026 11:39

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Гранит Џака под истрагом због лажне ковид потврде, пријети му и затвор

Капитен репрезентације Швајцарске и везиста енглеског Сандерленда Гранит Џака (33) нашао се у центру великог скандала након што је против њега покренута истрага због сумње да је набавио и користио лажни ковид сертификат.

Тужилаштво кантона Луцерн потврдило је да води поступак против 33-годишњег фудбалера, али и против докторке из Луцерна чија је ординација била предмет полицијске рације још 2023. године.

Сумња се да је споменута докторка издала велики број лажних потврда о вакцинацији, укључујући и ону за Џаку у којој је наведено да је примио вакцину против коронавируса, иако се вакцинација наводно никада није догодила. Према доступним информацијама, Џака би се почетком октобра требало појавити пред Тужилаштвом у Луцерну ради давања исказа.

Правни стручњак Андре Кун објаснио је за швајцарски Блик да се кривично дјело кривотворења исправа у Швајцарској третира изузетно озбиљно. За ово дјело предвиђена је новчана казна или затворска казна у трајању до чак пет година.

Ипак, стручњаци напомињу да би у случају доказивања кривице и под условом да нема ранијих осуђивања, Џака вјероватно добио условну новчану казну уз додатну новчану санкцију до 10.000 швајцарских франака.

Поред правних заплета, случај би могао оставити посљедице и на Џакину клупску каријеру у енглеском Сандерленду, гдје наступа од 2025. године.

Уговори у Премијер лиги садрже строге клаузуле о тежем нарушавању угледа клуба („грос мискондакт“), што у најгорем сценарију клубу даје право на једнострани раскид уговора. Из Тужилаштва наглашавају да је поступак у раној фази те да за Гранита Џаку и оптужену докторку важи претпоставка невиности док се кривица не докаже на суду.

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Тагови :

Гранит Џака

корона вирус

Фудбал

Швајцарска

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