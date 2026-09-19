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Одлазак легенде: Преминуо један од највећих италијанских фудбалера свих времена

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19.09.2026 08:18

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Три фудбалске лопте на травнатом терену
Фото: АТВ

Легенда Интера и европског фудбала Сандро Мацола преминуо је у 84. години, данас је саопштио милански клуб.

Мацола је током седамнаестогодишње каријере носио само дрес Интера, за црно-плаве је одиграо 565 утакмица, на којима је постигао 158 голова, а са клубом је освојио четири титуле првака Италије и два трофеја Купа европских шампиона.

Био је члан и репрезентације која је 1968. године освојила Европско првенство, а двије године касније и Свјетско првенство. Интер се емотивним ријечима опростио од једног од највећих играча у историји клуба.

– Сандро Мацола био је један од највећих фудбалера у историји. Не само у историји Интера. Он је био историја Интера: као дјечак је дошао у клуб и никада га није напустио – навели су из миланског великана.

Трагедија која је обиљежила његово дјетињство

Сандро Мацола имао је само шест година када је његов отац Валентино Мацола, капитен Торина и репрезентативац Италије, погинуо у авионској несрећи на Суперги, 1949. године. У трагедији је страдао читав тим Торина.

Упркос породичној трагедији, Сандро је израстао у једног од најзначајнијих италијанских фудбалера свих времена.

За први тим Интера дебитовао је са само 18 година, против Јувентуса. Дрес Интера носио је све до 1977. године, када је завршио играчку каријеру. Након тога је радио као спортски директор, како у Интеру, тако и у Торину.

У Интеру су посебно истакли Мацолину личност и начин на који је гледао на своју каријеру и живот.

– Звијезда са брковима сијала је на терену, а сија и данас. Како је често говорио, имао је једну посљедњу жељу: да га памте као доброг човјека, као некога ко наставља да се бори чак и када је побједа немогућа, баш као у оној утакмици 9:1 – поручили су из Интера.ну личност и начин на који је гледао на своју каријеру и живот.

– Звијезда са брковима сијала је на терену, а сија и данас. Како је често говорио, имао је једну посљедњу жељу: да га памте као доброг човјека, као некога ко наставља да се бори чак и када је побједа немогућа, баш као у оној утакмици 9:1 – поручили су из Интера.

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Тагови :

Сандро Мацола

Интер

фудбалер

Фудбал

Италија

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