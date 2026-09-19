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Ијан Мекелен се враћа као Гандалф: Објављен први снимак из новог "Господара прстенова"

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19.09.2026 08:57

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Ијан Мекелен се враћа као Гандалф: Објављен први снимак из новог "Господара прстенова"
Фото: Youtube / TheLotrTV

Објављен први видео Ијана Мекелена у улози Гандалфа за нови филм „Господар прстенова: Лов на Голума“.

Снимак је на платформи Икс објавио профил "Tolkien Universe" и он нуди први увид у глумчев повратак у познату улогу. Видео уједно потврђује да је снимање филма у току, пише Скрин Рант.

Први поглед иза кулиса

Кратак исјечак приказује Мекелена у пуном костиму Гандалфа, са препознатљивом дугом сиједом брадом и косом. Чини се да је снимак настао непосредно након што су му завршили шминку и фризуру.

Гандалфов повратак

Званично је потврђено да ће Мекелен поновити своју улогу. Први пут ју је одиграо 2001. године у филму Питера Џексона „Господар прстенова: Дружина прстена“. Након тога глумио је у наставцима „Двије куле“ и „Повратак краља“, као и у Џексоновој трилогији „Хобит“. „Лов на Голума“ означиће Гандалфово прво појављивање на филму након више од деценије.

Серкис као редитељ и глумац

Филм режира Енди Серкис, који ће поново глумити Голума, познатог и као Смигол. Продукција је званично почела раније ове године, а Ворнер брос претходно је објавио видео са снимања на Новом Зеланду. Тај видео приказује Серкиса у одијелу за снимање покрета.

Глумачка постава

Мекелен и Серкис нису једини који се враћају у Међуземље. Илијаджа Вуд поново ће играти Фрода Бегинса, а Ли Пејс још једном ће тумачити Трандуила. Глумачкој постави придружује се и неколико нових имена. Џејми Дорнан глумиће Страјдера, млађу верзију Арагорна, Лео Вудл појавиће се као Халвард, док ће Кејт Винслет глумити Мариголд.

Филм „Господар прстенова: Лов на Голума“ у биоскопе стиже 17. децембра 2027. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

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Ијан Макелен

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