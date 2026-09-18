Јелисавета и Павле се не одвајају једно од другог: Након помирења љубав још јача

Аутор:АТВ редакција
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Послије помирења Јелисавета Орашанин и 11 година млађи глумац Павле Менсур се не одвајају једно од другог.
Медији су усликали новопечени пар у центру Београда док су уживали у пићу, а све вријеме су ћаскали, смијали се и нису обраћали пажњу на знатижељне погледе.
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Јелисавета Орашанин је била у црној уској хаљини са “голим леђима”, док је Павле Менсур све вријеме заљубљено гледао.
Очигледно је да је након помирења њихова веза додатно ојачала, те се све чешће појављују у изласцима заједно.
Недавно се десио кратак раскид након што је медијска екипа усликала Павла Менсура у изласку са непознатом плавушом. Тада се Павле огласио, а због његове објаве Јелисавета је ипак одлучила да му пружи другу шансу.
Недавно је гласине о проблемима у њиховој страственој вези покренула фотографија са фестивала у Врњачкој Бањи.
Наиме, један од припадника обезбјеђења на том фестивалу објавио је присан селфи са Јелисаветом, уз провокативан коментар у којем се похвалио како је “најбољу рибу на фестивалу” одвео до ресторана, узео јој број телефона и направио заједнички селфи.
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– Иако је у њиховој вези све пуно страсти, Павле је у посљедње вријеме постао јако љубоморан. Не прија му што други мушкарци гледају и јавно коментаришу његову дјевојку, па је због тога већ неколико пута дошло до расправе између њих двоје. То му у почетку није сметало, али Менсуру се више не свиђа ни кад се Јелисавета превише разголити, као што је то био случај са њеном малом црном хаљином у Врњачкој бањи, из које груди само што јој нису испале – причао је извор за медије, па додао:
– Она прича око фотке са чланом обезбјеђења и Павлов коментар испод Јелисаветине слике многима био смијешан, он је њој много замјерио на томе. И због тога како се обукла, и што се сликала, али и сам опис фотографије. Рекао јој је да њему то није нимало смијешно и да му то смета, док је њој све то урнебесно. Видјећемо колико ће та заљубљеност трајати, али чисто сумњам да ће те Павлове испаде и љубомору, Јелисавета Орашанин још дуго трпити – рекао је извор.
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Јелисавета и Павле су започели везу након што се глумица развела од Милоша Теодосића са којим је у браку добила двоје дјеце, преноси Блиц.
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