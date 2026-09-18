Logo

Јелисавета и Павле се не одвајају једно од другог: Након помирења љубав још јача

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.09.2026 12:29

Коментари:

0
Јелисавета Орашанин
Фото: Youtube/Blic

Послије помирења Јелисавета Орашанин и 11 година млађи глумац Павле Менсур се не одвајају једно од другог.

Медији су усликали новопечени пар у центру Београда док су уживали у пићу, а све вријеме су ћаскали, смијали се и нису обраћали пажњу на знатижељне погледе.

Детерџент за суђе

Савјети

Изненадиће вас: Ових 8 ствари из куће можете прати у машини за суђе

Јелисавета Орашанин је била у црној уској хаљини са “голим леђима”, док је Павле Менсур све вријеме заљубљено гледао.

Очигледно је да је након помирења њихова веза додатно ојачала, те се све чешће појављују у изласцима заједно.

Недавно се десио кратак раскид након што је медијска екипа усликала Павла Менсура у изласку са непознатом плавушом. Тада се Павле огласио, а због његове објаве Јелисавета је ипак одлучила да му пружи другу шансу.

Након раскида услиједило помирење

Недавно је гласине о проблемима у њиховој страственој вези покренула фотографија са фестивала у Врњачкој Бањи.

Наиме, један од припадника обезбјеђења на том фестивалу објавио је присан селфи са Јелисаветом, уз провокативан коментар у којем се похвалио како је “најбољу рибу на фестивалу” одвео до ресторана, узео јој број телефона и направио заједнички селфи.

Цвекла

Здравље

Намирнице које најбоље чисте организам од токсина

– Иако је у њиховој вези све пуно страсти, Павле је у посљедње вријеме постао јако љубоморан. Не прија му што други мушкарци гледају и јавно коментаришу његову дјевојку, па је због тога већ неколико пута дошло до расправе између њих двоје. То му у почетку није сметало, али Менсуру се више не свиђа ни кад се Јелисавета превише разголити, као што је то био случај са њеном малом црном хаљином у Врњачкој бањи, из које груди само што јој нису испале – причао је извор за медије, па додао:

– Она прича око фотке са чланом обезбјеђења и Павлов коментар испод Јелисаветине слике многима био смијешан, он је њој много замјерио на томе. И због тога како се обукла, и што се сликала, али и сам опис фотографије. Рекао јој је да њему то није нимало смијешно и да му то смета, док је њој све то урнебесно. Видјећемо колико ће та заљубљеност трајати, али чисто сумњам да ће те Павлове испаде и љубомору, Јелисавета Орашанин још дуго трпити – рекао је извор.

Доктор

Бања Лука

Од сутра у Бањалуци бесплатни превентивни прегледи

Јелисавета и Павле су започели везу након што се глумица развела од Милоша Теодосића са којим је у браку добила двоје дјеце, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Павле Менсур

Јелисавета Орашанин

Пјевачица

Коментари (0)

Прочитајте више

Воз

Занимљивости

Купили стари вагон из 1934. и направили дом: Данас од тога добро зарађују

3 ч

0
Минђуше

Стил

Да ли је гријех носити крст у ушима као минђушу

3 ч

0
Старија жена у црвеној јакни разговара преко паметног телефона.

Градови и општине

Не насједајте на превару путем телефона: Више жена у граду у Српској примило узнемирујуће позиве

3 ч

0
Узнемирујући покушај пљачке: Покушао човјеку отети сат па га избо

Србија

Узнемирујући покушај пљачке: Покушао човјеку отети сат па га избо

4 ч

0

Више из рубрике

Милан Станковић пјевач из Србије

Сцена

Милан Станковић током каријере одлучио да напусти Гранд, а ево ко му је платио дуг од 50.000 евра

4 ч

0
Овим пјевачима су жене након развода узеле имовину

Сцена

Овим пјевачима су жене након развода узеле имовину

6 ч

0
Драма у Грчкој: Ухапшена тетка Стефаноса Циципаса, за мајком се трага

Сцена

Драма у Грчкој: Ухапшена тетка Стефаноса Циципаса, за мајком се трага

17 ч

0
Ружа

Сцена

Умро Свеј

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

56

Огласило се тужилаштво о хапшењу одбјеглог поштара Стипе Јукића

14

55

Пожар на Чврсници и даље гори: Потребан ангажман канадера и хеликоптера

14

50

Медији: Ауто из Бећировићеве пратње имао стравичан удес, он није ни стао

14

43

Мотоциклиста погинуо у тешкој несрећи: Други задобио повреде

14

41

Центар за развој села тражи исплате од Града Бањалука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима