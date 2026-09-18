Узнемирујући покушај пљачке: Покушао човјеку отети сат па га избо

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Застрашујући покушај пљачке десио се у Новом Саду када је Т. Н. (28) из Старе Пазове ножем тешко повриједио В. М. (52) из Ђурђева.
"Телеграф" је објавио узнемирујући снимак на којем се јасно види тренутак када жртва излази из свог аутомобила.
У том моменту, нападач му нагло прилази и без икаквог повода му задаје жесток ударац песницом, усљед чега оштећени губи равнотежу и пада на бетон.
Друштво
ФЗО Српске: Омогућена и трансплантација јетре у Бјелорусији
Док несрећни човјек непомично лежи, нападач наставља звјерски да га удара и шутира из све снаге. На снимку се јасно уочава драматична борба у којој осумњичени све вријеме покушава да му са руке насилно стргне скупоцјени сат. Када је увидио да не може да му отме сат, нападач у потпуном растројству извлачи нож и дивљачки га забада жртви директно у стомак, након чега се даје у бег у правцу Улице Васе Стајића.
Очевици и станари оближњих зграда остали су затечени овим незапамћеним насиљем усред бијела дана:
"Чула се галама, а убрзо смо видјели човјека како лежи у локви крви. Сви смо шокирани да се тако нешто догоди у центру града. Срећом, полиција је реаговала изузетно брзо - у року од неколико минута терен је блокиран и реакција је била за сваку похвалу", наводи један од очевидаца.
Свијет
Држава даје 10.000 евра за пресељење: Новац добијају и дјеца
Одмах по пријави и увиду у надзорне камере, Полицијска управа Нови Сад ангажовала је све оперативне капацитете. Под директним надзором начелника управе, полицијски службеници су интензивним радом на терену и муњевитом акцијом лоцирали и опколили осумњиченог прије него што је успио да побјегне.
Ефикасном и професионалном интервенцијом, припадници ПУ Нови Сад још једном су потврдили да су поуздан заштитник безбједности свих грађана и да улично насиље неће бити толерисано.
Осумњиченом Т. Н. је одређено задржавање до 48 часова због сумње да је извршио кривично дјело разбојништво у покушају, и он ће уз кривичну пријаву бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
56
14
55
14
50
14
43
14
41
Тренутно на програму