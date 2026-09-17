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Повријеђено дијете: Пало са тобогана, преко њега пало друго дијете

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17.09.2026 14:23

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Повријеђено дијете: Пало са тобогана, преко њега пало друго дијете
Фото: АТВ

Дијете (10) повријеђено је данас на Тврђави у Нишу, када је пало са тобогана, а преко њега је пало друго дијете.

Инцидент се догодио око 11 сати када су колективно дјеца из оближње основне школе имали час у природи у пратњи учитељског кадра. На сву среће, повреде су лакше.

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"Дијете је добро, сем што се мало угрувало и уплашило. Они су били на дјечијем игралишту када су се у безазленој игри гурали и сва је срећа да није дошло до тежих посљедица", речено је "Куриру".

По дијете је дошла Хитна медицинска помоћ која га је одвезла у Ургентни центар.

Послије опсервације дијете је са родитељима отпуштено кући.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

инцидент

несрећа

незгода

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