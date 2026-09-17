Повријеђено дијете: Пало са тобогана, преко њега пало друго дијете

Аутор:АТВ редакција
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Дијете (10) повријеђено је данас на Тврђави у Нишу, када је пало са тобогана, а преко њега је пало друго дијете.
Инцидент се догодио око 11 сати када су колективно дјеца из оближње основне школе имали час у природи у пратњи учитељског кадра. На сву среће, повреде су лакше.
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"Дијете је добро, сем што се мало угрувало и уплашило. Они су били на дјечијем игралишту када су се у безазленој игри гурали и сва је срећа да није дошло до тежих посљедица", речено је "Куриру".
По дијете је дошла Хитна медицинска помоћ која га је одвезла у Ургентни центар.
Послије опсервације дијете је са родитељима отпуштено кући.
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