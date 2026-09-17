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Младићи задобили повреде опасне по живот у крвавом обрачуну

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17.09.2026 11:34

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Два младића, Н. К. (24) и Н. Ш. (24), примљена су ноћас у Ургентни центар са тешким тјелесним повредама опасним по живот након крвавог обрачуна у познатом угоститељском објекту на Новом Београду.

Према нашим информацијама, Н. К. је задобио двије убодне ране у предјелу груди, док Н. Ш. има једну убодну рану, такође у груди. Обојица су након хитне хируршке интервенције смјештена на одјељење, док полиција интензивно трага за одбјеглим нападачем.

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Ова крвава драма одиграла се ноћас, око 3 часа иза поноћи, у једном познатом угоститељском објекту на територији Новог Београда. Под за сада неразјашњеним околностима, у локалу је дошло до вербалног и физичког сукоба, након чега је непознати мушкарац потегао сјечиво и зарио га младићима у груди, нанијевши им по живот опасне повреде.

- Младићи су одмах транспортовани у Ургентни центар, гдје су љекарски тимови хитно реаговали и оперисали их. Њихово стање је тренутно критично и под сталним су надзором љекара - каже извор портала Телеграф.

Припадници полиције су одмах по пријави изашли на мјесто злочина, обавили увиђај и блокирали овај дио града.

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Полиција интензивно ради на идентификацији и проналаску осумњиченог који се након напада дао у бјекство, а у току је и преглед снимака са сигурносних камера из локала и околине који би требало да помогну у расвјетљавању свих детаља овог напада. Истрага је у току.

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Тагови :

Нови Београд

повријеђени

физички напад

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