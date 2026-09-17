Младићи задобили повреде опасне по живот у крвавом обрачуну

Аутор:АТВ редакција
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Два младића, Н. К. (24) и Н. Ш. (24), примљена су ноћас у Ургентни центар са тешким тјелесним повредама опасним по живот након крвавог обрачуна у познатом угоститељском објекту на Новом Београду.
Према нашим информацијама, Н. К. је задобио двије убодне ране у предјелу груди, док Н. Ш. има једну убодну рану, такође у груди. Обојица су након хитне хируршке интервенције смјештена на одјељење, док полиција интензивно трага за одбјеглим нападачем.
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Ова крвава драма одиграла се ноћас, око 3 часа иза поноћи, у једном познатом угоститељском објекту на територији Новог Београда. Под за сада неразјашњеним околностима, у локалу је дошло до вербалног и физичког сукоба, након чега је непознати мушкарац потегао сјечиво и зарио га младићима у груди, нанијевши им по живот опасне повреде.
- Младићи су одмах транспортовани у Ургентни центар, гдје су љекарски тимови хитно реаговали и оперисали их. Њихово стање је тренутно критично и под сталним су надзором љекара - каже извор портала Телеграф.
Припадници полиције су одмах по пријави изашли на мјесто злочина, обавили увиђај и блокирали овај дио града.
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Полиција интензивно ради на идентификацији и проналаску осумњиченог који се након напада дао у бјекство, а у току је и преглед снимака са сигурносних камера из локала и околине који би требало да помогну у расвјетљавању свих детаља овог напада. Истрага је у току.
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