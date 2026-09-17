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У Њемачкој рекордне цијене горива

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17.09.2026 11:15

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Цијене литра дизел-горива у Њемачкој достигле су нови рекордни износ од 2,45 евра, подаци су њемачког Аутомото клуба АДАК.

Према подацима АДАК-а, цијене горива у Њемачкој у непрестаном су расту од почетка сукоба са Ираном и проблема са бродском испоруком кроз Ормуски мореуз. Цијена литра бензина у Њемачкој је такође на рекордној висини од 2,3 евра.

Њемачки канцелар Фридрих Мерц најавио је почетком седмице да ће администрација реаговати на раст цијена, али до сада нису објављене било какве конкретне мјере.

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Његова странка Хришћанско-демократска унија /ЦДУ/ и коалициони партнер Социјалдемократска партија /СПД/ имају различите ставове о начинима проналажења рјешења за раст цијена. СПД тражи увођење пореза нафтним компанија, што Мерц одбија.

Берлин је почетком године увео двомјесечне пореске олакшице на гориво које су истекле крајем јуна.

(Срна)

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Тагови :

Њемачка

гориво

Цијене горива

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