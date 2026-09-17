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Пријетила колегиници да ће је убити, па враћена на посао: Добиће одштету од 10.000 евра

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17.09.2026 11:57

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Посао
Фото: pexels/ Alena Shekhovtcova

Окружни суд Зеланд-Западни Брабант у Холандији поништио је отказ по хитном поступку који је једна организација дала запосленој након што је пријетила да ће убити колегиницу, оцијенивши да је таква казна била престрога.

Организација ће жени морати да исплати више од 10.000 евра, пише НЛ тајмс.

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Жена, која је од почетка 2024. године радила у одјељењу за финансијску администрацију, суспендована је овог фебруара због наводно лоших резултата, као и оптужби за малтретирање и застрашивање колега.

Са једном колегиницом била је у сукобу због трачева.

Након суспензије, док ју је ИТ менаџер испраћао из просторија након предаје рачунара, жена је рекла: “Боље да је не сретнем, јер ћу је докрајчити. Можеш јој то рећи”.

Послодавац је закључио да је пријетња била упућена колегиници са којом је била у сукобу и одмах јој је дао отказ због “озбиљне пријетње насиљем”.

Жена је пред судом тврдила да се изјавом није осврнула ни на једну конкретну особу и да је била емотивна, јер ју је суспензија потпуно изненадила.

Послодавац је, међутим, навео да пријетња није била изолован инцидент и да су се колеге и клијенти раније жалили на њено понашање.

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Суд је оцијенио да је изјава била “пријетећа и неприхватљива”, као и да је мало вјероватно да није била усмјерена на одређеног колегу.

Ипак, судија је утврдио да постоје олакшавајуће околности, наводећи да је разумљиво што је жена била узнемирена због суспензије и да је пријетећу изјаву изнијела под утицајем емоција.

Суд је такође одбацио значај ранијих жалби, јер оне нису биле наведене као разлог за отказ, а послодавац није доказао ни да је о њима разговарао са запосленом.

Због тога је отказ по хитном поступку поништен.

Пошто жена не жели да се врати на посао и већ је пронашла друго запослење, организацији је наложено да јој исплати скоро 2.700 евра законске прелазне накнаде, више од 4.300 евра зараде за отказни рок и додатних 3.500 евра због неоправданог отказа.

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Жена је тражила 47.000 евра одштете, али јој је суд досудио знатно мање, оцијенивши да су њени финансијски губици били ограничени јер је брзо пронашла нови посао.

(Танјуг)

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Холандија

Отказ

посао

Сукоб

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