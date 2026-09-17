Земљотрес у Хрватској: Познато гдје је био епицентар

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 45.15 и дужине 14.94, односно између Ријеке и Цриквенице.

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Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 7.8 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф.рс)