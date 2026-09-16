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Опљачкано партизанско гробље, крађа трајала дуже вријеме!

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16.09.2026 22:57

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Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Фото: Pixabay/geralt

Словеначка полиција истражује крађу спомен-плоча од посебног историјског значаја са гробља некадашње партизанске болнице Кошута на подручју општине Преддвор.

Полиција је случај евидентирала у уторак, 15. септембра, око 14 часова, а према досадашњим сазнањима, плоче нису украдене одједном, већ су нестајале током дужег временског периода, пише Дело.си.

Партизанска болница Кошута налазила се код Башља, под планином Сторжич, а радила је од априла 1944. до маја 1945. године, у завршној фази Другог свјетског рата. Око 100 метара од некадашње болнице налази се гробље на којем се налазе централна спомен-плоча и надгробне плоче седморици бораца који су ту преминули.

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У Полицијској управи Крањ потврдили су да прикупљају обавјештења и доказе у вези са крађом. За сада није познато колико је тачно спомен-плоча однијето, када је крађа почела нити ко стоји иза овог случаја.

Полиција ће, након што заврши прикупљање информација и утврди све околности, о својим сазнањима обавијестити надлежно државно тужилаштво.

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Тагови :

Пљачка

споменик

Гробље

партизанско гробље

Словенија

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