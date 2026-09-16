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Надица Адемов се тајно удала! Пјевачица није носила вјенчаницу

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16.09.2026 22:51

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Пјевачица Надица Адемов
Фото: Youtube/Svetski Radio

Пјевачица Надица Адемов појавила се вечерас на гала догађају који се одржава у Београду на води, а који је окупио бројне званице са домаће јавне сцене.

Надица је на журку дошла у пратњи супруга Дамира, а својим изгледом одмах је привукла пажњу присутних.

Пјевачица је добила бројне комплименте. Медији су је упоредили са барбиком, а она је открила тајну доброг изгледа.

- Мало сам смршала - похвалила се Надица Адемов.

О тајном вјенчању

Надица Адемов се недавно удала у тајности, иако је годинама у љубави са Дамиром, а вјенчању су присуствовали само најближи чланови. Сада је открила како је изгледала сама церемонија и да ли је носила вјенчаницу.

- Лијепо је било. Био нам је циљ да сакријемо од јавности, иако то није било баш могуће. Мада лијепе ствари ни не треба да се крију - рекла је пјевачица и додала:

Надица Адемов

Сцена

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- Годинама смо планирали то вјенчање. Нисам носила вјенчаницу, имала сам хаљину. Било је јако емотивно, присуствовао је мали круг мојих пријатеља, породице... Није био нико са естраде, то ћемо тек да направимо сљедеће године. Сви ме питају кад ће, знају да су код мене загарантоване добре журке - изјавила је Надица.

О предбрачном уговору

Како истиче, није било ни преговора о предбрачном уговору, јер њој и Дамиру то не треба

- Мени то не треба - кратко је поручила Надица, па открила како су њена дјеца реаговала на вјенчање маме и тате.

- Мелина ми је рекла: "Мама, прелијепа си!". Она сад већ лијепо прича, спаја ријечи, Амел понавља све за њом и тако, имамо два папагаја у кући - рекла је Надица кроз смијех.

Открила да ли јој је нека старија пјевачица отела микрофон

- Код мене је увијек био само вјетар у леђа. Рецимо Верица Шерифовић, ја вјечито пјевам њене пјесме, а једном сам имала ситуацију да су ми на приватном весељу тражили њену пјесму, а она је била ту. Ја сам рекла уз дужно поштовање, али не могу да отпјевам ту пјесму, Верица је ту. Она је одмах устала и рекла: "Сине, само ти пјевај! Каријера је пред тобом" - испричала је Надица Адемов.

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Тагови :

Надица Адемов

Пјевачица

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