Надица Адемов се тајно удала! Пјевачица није носила вјенчаницу

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Надица Адемов појавила се вечерас на гала догађају који се одржава у Београду на води, а који је окупио бројне званице са домаће јавне сцене.
Надица је на журку дошла у пратњи супруга Дамира, а својим изгледом одмах је привукла пажњу присутних.
Пјевачица је добила бројне комплименте. Медији су је упоредили са барбиком, а она је открила тајну доброг изгледа.
- Мало сам смршала - похвалила се Надица Адемов.
Надица Адемов се недавно удала у тајности, иако је годинама у љубави са Дамиром, а вјенчању су присуствовали само најближи чланови. Сада је открила како је изгледала сама церемонија и да ли је носила вјенчаницу.
- Лијепо је било. Био нам је циљ да сакријемо од јавности, иако то није било баш могуће. Мада лијепе ствари ни не треба да се крију - рекла је пјевачица и додала:
Сцена
Надица Адемов заробљена на аеродрому 24 сата: Због грешке запослених изгубила лет - "Огорчена сам!"
- Годинама смо планирали то вјенчање. Нисам носила вјенчаницу, имала сам хаљину. Било је јако емотивно, присуствовао је мали круг мојих пријатеља, породице... Није био нико са естраде, то ћемо тек да направимо сљедеће године. Сви ме питају кад ће, знају да су код мене загарантоване добре журке - изјавила је Надица.
Како истиче, није било ни преговора о предбрачном уговору, јер њој и Дамиру то не треба
- Мени то не треба - кратко је поручила Надица, па открила како су њена дјеца реаговала на вјенчање маме и тате.
- Мелина ми је рекла: "Мама, прелијепа си!". Она сад већ лијепо прича, спаја ријечи, Амел понавља све за њом и тако, имамо два папагаја у кући - рекла је Надица кроз смијех.
- Код мене је увијек био само вјетар у леђа. Рецимо Верица Шерифовић, ја вјечито пјевам њене пјесме, а једном сам имала ситуацију да су ми на приватном весељу тражили њену пјесму, а она је била ту. Ја сам рекла уз дужно поштовање, али не могу да отпјевам ту пјесму, Верица је ту. Она је одмах устала и рекла: "Сине, само ти пјевај! Каријера је пред тобом" - испричала је Надица Адемов.
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