Надица Адемов заробљена на аеродрому 24 сата: Због грешке запослених изгубила лет - "Огорчена сам!"

Наиме, певачица је имала проблем са пртљагом, а док је она на фин начин желела да реши проблем, остала је без лета.

О свему се огласила путем Инстаграма, видно бесна и изнервирана.

"Једно "прелепо" искуство са Аустриан Аирлинес. На аеродрому у Бечу заустављају ме због 2кг вишка у коферу и траже додатну доплату од 65 евра. Кажем да није проблем, извадим микрофон из кофера и смањим тежину. Прођем контролу и дођем на гејт - међутим QR код више не ради јер је пријављено да нисам хтела да платим пртљаг. Нудим да одмах платим, али картицом једино може, а новчаник ми је остао код колеге. На то добијам одговор: "Жао ми је, авион вам је управо одлетео". Следећи лет тек сутра ујутру, а трошкове нове карте - наравно - треба ја да сносим. Без разумевања, без помоћи, без трунке људскости", почела је Надица и додала:

"Да, сада сам на аеродрому, нисам спавала тачно 24х. Чекам следећи лет који је у 14:45х. Дивно једно јутро".

Због њихове нетолерантности и неразумевања, није могла да стигне на наступ.

"Рекла сам јој да иде она да пева уместо мене данас... нека образложи она зашто је нисам ушла у авион који сам уредно платила 380 евра. И купила другу карту која кошта 280 евра. Огорчена сам!" написала је Надица.

Иначе, певачица је једна од најтраженијој на регионалној сцени и ради пуном паром. Пре две недеље одржала је наступ у Немачкој који је одушевио публику.

Хала у граду Есену била је премала да прими све заинтересоване посетиоце, а атмосфера је од самог почетка била узаврела, преноси Телеграф

Надица је овим наступом оборила рекорд јер је у поменутом граду у Немачкој окупила више од 900 људи! Дочекали су је овацијама, док је током целог наступа публика углас певала са њом, стварајући снажну и емотивну енергију у дворани.

Њен концерт у Есену уследио је након недавног наступа у Београду, где је такође оборила рекорд и са више од 900 посетилаца напунила простор до последњег места, чиме је потврдила континуитет успеха и све већу популарност.

На сцени је, као и до сада, доминирала снажним вокалом, емоцијом и енергијом, а сваки сегмент наступа био је испраћен громогласним аплаузима и одушевљењем публике која углас пева и све њене песме са новог албума "Милостиња".