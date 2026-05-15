Руслана се обратила Јоксимовићу на српском: Жељко, душо, брате, недостајеш ми

Украјинска пјевачица и некадашња побједница Евровизије 2004 Руслана појавила се вечерас на конференцији Песма Евровизије 2026, гдје је говорила о својој каријери, али и људима са којима је сарађивала током година.
Руслана је са великим емоцијама говорила за Телеграф присјетивши се Жељка Јоксимовића који је исте године однео високо 2. мјесто те открила да ли је идаље велики пријатељ са њим.
"Он је мој велики пријатељ за цијели живот. Звао ме је више пута и за неке интервјуе, била сам такође збуњена. Чула сам нешто генерално политичког типа и рекла сам зашто? Нема везе с њим он је толико диван човјек, диван умјетник. Недостаје ми. Жељко, душо, брате, недостајеш ми. Твоја Руслана. Лане моје", рекла је она.
Подсјетимо, Руслана је побиједила на Евровизији 2004 са енергичном пјесмом Дивљи плес, која је те године постала прави европски хит.
Њен наступ остао је упамћен по снажној енергији, динамичној кореографији, кожним костимима и етно мотивима инспирисаним украјинском традицијом, због чега је од самог почетка важила за једног од главних фаворита.
Одмах иза Руслане нашао се Жељко Јоксимовић, који је са пјесмом „Лане моје“ освојио друго мјесто и тада донио један од највећих успјеха Србији и Црној Гори на Евровизији.
