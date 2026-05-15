Logo
Large banner

Руслана се обратила Јоксимовићу на српском: Жељко, душо, брате, недостајеш ми

Аутор:

АТВ
15.05.2026 21:28

Коментари:

0
Жељко Јоксимовић Руслана
Фото: Instagram/printscreen/YouTube/printscreen

Украјинска пјевачица и некадашња побједница Евровизије 2004 Руслана појавила се вечерас на конференцији Песма Евровизије 2026, гдје је говорила о својој каријери, али и људима са којима је сарађивала током година.

Руслана је са великим емоцијама говорила за Телеграф присјетивши се Жељка Јоксимовића који је исте године однео високо 2. мјесто те открила да ли је идаље велики пријатељ са њим.

"Он је мој велики пријатељ за цијели живот. Звао ме је више пута и за неке интервјуе, била сам такође збуњена. Чула сам нешто генерално политичког типа и рекла сам зашто? Нема везе с њим он је толико диван човјек, диван умјетник. Недостаје ми. Жељко, душо, брате, недостајеш ми. Твоја Руслана. Лане моје", рекла је она.

Подсјетимо, Руслана је побиједила на Евровизији 2004 са енергичном пјесмом Дивљи плес, која је те године постала прави европски хит.

Њен наступ остао је упамћен по снажној енергији, динамичној кореографији, кожним костимима и етно мотивима инспирисаним украјинском традицијом, због чега је од самог почетка важила за једног од главних фаворита.

Одмах иза Руслане нашао се Жељко Јоксимовић, који је са пјесмом „Лане моје“ освојио друго мјесто и тада донио један од највећих успјеха Србији и Црној Гори на Евровизији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Руслана

Жељко Јоксимовић

Евровизија

Евровизија 2026

Пјевач

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

пјевачица група Негатив

Сцена

Ивана Петерс показала лице без шминке: Сви су изненађени како пјевачица изгледа, овај детаљ сви коментаришу

3 ч

0
Да ли се сјећате Марије? Сад глуми у Нетфликсовом филму, нико је није препознао

Сцена

Да ли се сјећате Марије? Сад глуми у Нетфликсовом филму, нико је није препознао

4 ч

0
пјевачица Едита трудна музика пјесме

Сцена

Едита ће у овом стану живјети са својом бебом: Све је припремила по мјери, унајмила и архитекту

4 ч

0
Бастијан Швајнштајгер прави селфи насмијан на планинском видиковцу у бордо мајици.

Сцена

Швајнштајгера оставила љубавница због које се развео од Ане Ивановић

8 ч

0

  • Најновије

21

35

Ухапшена још једна особа у склопу убиства Нешовића

21

28

Руслана се обратила Јоксимовићу на српском: Жељко, душо, брате, недостајеш ми

21

09

12 година од добојске катастрофе: 11 ружа за 11 страдалих

20

47

Испробајте рецепт за колач од јагода и меканог бисквита: Умутите састојке и испеците

20

41

Лавров: Неприхватљиво да Г7 одређује глобалну финансијску политику

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner