Нестала Сафета из БиХ, полиција хитно тражи помоћ грађана

Аутор:АТВ
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Полиција британског Дербија објавила је апел због нестанка становнице овог британског града, а која је поријеклом из Босне и Херцеговине.
Како преносе британски медији, ријеч је о жени познатој као Сафета, а која је живјела у Синфину, предграђу Дербија.
Иначе, локалном становништву је позната по томе што се често могла видјели по локалним супермаркетима.
Полиција је саопштила да је „озбиљно забринута“ за безбједност нестале жене, која је позната по честим посетама супермаркетима у предграђу Дербија.
Сафета (74) посљедњи пут је виђена у четвртак, 4. јуна, око поднева, у улици Схакеспеаре Стреет у Синфину. Сафета говори само свој матерњи језик, нижа је, витке грађе, са тамноцрвеном косом до рамена.
Посљедњи пут је виђена у сивом кардигану, сукњи, црним сандалама и са малом торбом преко рамена.
Полиција апелује на грађане да, ко има било какву информацију о њеном кретању, контактира полицију путем сајта, Facebook странице Derbyshire Constabulary или позивом на број 101, преносе Независне.
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