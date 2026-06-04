Габријела убила бетонска плоча док је брао трешње: Први детаљи трагедије у Либану

Аутор:АТВ
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Дјечак је ушао у двориште једне јавне институције у Лиману како би брао трешње, користећи рупу у огради.
Терен је у надлежности Граничне страже, али према наводима институције, објекат се не користи већ 25 година.
Послије наставе, заједно са два пријатеља, ушао је у двориште бивше испоставе граничне полиције да бере трешње. Габриел се попео на бетонску плочу да би стигао до воћа. Тада се догодила трагедија.
"То је камен тежак 700 килограма. Чак и да је пао на мене, могао је да ме убије. Они су се тамо играли. Била су три дјетета", рекао је дјечаков стриц.
Другови из игре су обавијестили надлежне. Љекари нису успјели да га спасу.
"На лице мјеста изашла је медицинска екипа која је констатовала смрт жртве", изјавила је Андреа Амброзе, портпаролка ИПЈ Констанца.
Не схватајући опасност, дјечак од 9 година је могао да уђе било гдје у бившем војном објекту, јер је ограда или срушена или потпуно не постоји. Ипак, Гранична стража тврди другачије.
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"Након реорганизације структура Граничне полиције спроведене 2001. године, објекат више није коришћен јер није имао оперативну нити административну функцију за институцију. Од 2020. године покренуте су процедуре за стављање објекта ван употребе, и он се и даље налази у том статусу."
"Објекат је ограђен бетонским префабрикованим елементима од армираног бетона, а приступ је забрањен", наводи се у одговору Граничне страже.
Мештани тврде да општина користи објекат као смјештај за угрожене особе.
"Улази ко хоће, свако узме шта хоће одатле. То је општинско. Тамо су боравиле породице у потреби, општина им је давала смјештај", каже један мјештанин.
"Сада је 15 часова и нисмо успјели да разговарамо ни са ким из општине Лиману. Градоначелник, замјеник или секретар институције нису доступни и не одговарају на телефон."
Ни породица није добила одговоре након трагедије. "Требало је раније да се предузму мјере!", каже отац.
"Не знамо ко је власник тог мјеста, ми не знамо апсолутно ништа", кажу мајка и тетка дјечака.
Смрт малог Габриела потресла је мјесто. Његови другови данас нису имали наставу.
"Имали смо припремљену велику свечаност за понедјељак, јер су ученици другог разреда укључени у пројекат са Принцезом Маргаретом и требало је да имамо госте. Био је сталожен, миран и пријатељски настројен према свима", рекла је Гела Ивашку, директорка школе у Лиману.
Полиција је покренула кривични поступак због убиства из нехата и покушава да утврди да ли постоје одговорне особе за трагедију у Лиману, преноси Телеграф.
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