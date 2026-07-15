Од 21 до 6 часова: Макарска ограничила продају алкохола ноћу

Аутор:АТВ редакција
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Градско вијеће Макарске усвојило Одлуку о ограничењу продаје алкохолних пића и других пића која садрже алкохол у продајним објектима у периоду од 21 час до 6 часова наредног дана.
"Градско вијеће Града Макарске на сједници је усвојило Одлуку о ограничењу продаје алкохолних пића и других пића која садрже алкохол у продајним објектима, чиме Макарска постаје први град у Хрватској који је увео овакву мјеру. Одлуком се на цијелом градском подручју продаја алкохола у трговинама и другим продајним објектима (пекаре, тобако шопови и слично) ограничава у периоду од 21 час до 6 часова наредног дана", наводе из Управе града.
Радно вријеме продајних објеката остаје непромијењено, а ограничење се не односи на угоститељске објекте.
„Током љетних мјесеци Макарска се, посебно у старом градском језгру и на подручју градске плаже, суочава са масовним окупљањима на јавним површинама која често прате бука, непримјерено понашање, стварање већих количина отпада и девастација историјског језгра. Град овом мјером одговара на проблем директно повезан са доступношћу алкохола у касним ноћним сатима те преузима одговорнији однос према управљању јавним простором. Одлука је усмјерена на успостављање равнотеже између квалитета живота становника, интереса привреде, потреба посјетилаца те очувања културног насљеђа и идентитета града, у складу са стратешким опредјељењем Макарске за развој који је одржив и у служби грађана“, навели су из Градске управе.
Истичу да је одлука донесена у интересу заштите јавног здравља, реда и мира, као и културног насљеђа и животне средине, а правни основ за њено доношење представљају измјене Закона о трговини, којима је јединицама локалне самоуправе омогућено да на свом подручју уреде ово питање ако процијене да је таква мјера потребна ради заштите јавног интереса.
Доношењу Одлуке претходило је и тридесетодневно савјетовање са заинтересованом јавношћу, током којег су грађани, привредници и остали учесници могли изнијети своје примједбе и приједлоге, чиме је осигуран отворен и транспарентан поступак њеног доношења.
„Искуства многих европских градова показала су како је ограничење ноћне продаје алкохола ефикасна мјера за смањење нереда, буке, притиска на јавне службе, насилних инцидената и хоспитализација повезаних са конзумацијом алкохола, посебно у туристичким средиштима, а најбоље резултате даје када је дио шире политике јавног реда. Уз очување реда и мира, мјера је усмјерена и на заштиту јавног здравља јер смањује прекомјерну конзумацију алкохола на јавним површинама те са њом повезане интоксикације и притисак на хитне и здравствене службе, а отежава и доступност алкохола малољетницима. Управо тако Макарска и приступа овој мјери, као дијелу систематског управљања јавним простором, а сличан потез најавили су и други хрватски градови попут Сплита и Задра“, додали су.
„Овом одлуком Макарска преузима одговорност за квалитетно управљање својим простором и туризмом. Наглашавам да се мјера односи искључиво на продају алкохола у трговинама и другим продајним објектима, а не на угоститељске објекте. Циљ нам није забрана ради забране, него очување реда, мира и угодног амбијента у нашем граду, како за наше суграђане, тако и за госте. Желимо да Макарска остане угодно и одрживо мјесто за живот и боравак, и драго ми је што у томе постајемо предводник на нивоу Хрватске“, поручио је градоначелник Макарске Зоран Пауновић.
Надзор над спровођењем одлуке проводиће инспектори Државног инспектората, којем ће Град одлуку доставити у законском року од 15 дана од њеног доношења.
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