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Мексиканац (21) нестао код Будве

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 10:02

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Дијего Алонсо Флорес (21) туриста из Мексика нестао је 13. јула у близини плаже Плоче, на Кримовици код Будве.

Његови пријатељи, који су се обратили редакцији, Вијести казали су да је посљедњи пут виђен између 19 и 20 часова тога дана, након чега је кренуо да шета плажом. Од тада му се губи сваки траг, преноси Танјуг.

Из полиције Вијестима је речено да им је пријављен нестанак и да је о томе упознато тужилаштво.

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Тагови :

Туриста

Мексико

Црна Гора

Будва

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