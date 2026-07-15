Мексиканац (21) нестао код Будве

Аутор:АТВ редакција
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Дијего Алонсо Флорес (21) туриста из Мексика нестао је 13. јула у близини плаже Плоче, на Кримовици код Будве.
Његови пријатељи, који су се обратили редакцији, Вијести казали су да је посљедњи пут виђен између 19 и 20 часова тога дана, након чега је кренуо да шета плажом. Од тада му се губи сваки траг, преноси Танјуг.
Из полиције Вијестима је речено да им је пријављен нестанак и да је о томе упознато тужилаштво.
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