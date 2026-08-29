Жена из БиХ оптужила мужа за силовање, сад јој пријети затвор

Аутор:АТВ редакција
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На Покрајинском суду у Грацу, 29-годишња држављанка Босне и Херцеговине покушала је да повуче оптужбу за силовање против свог супруга, тврдећи да је инцидент погрешно доживјела, али је суд ипак донио осуђујућу пресуду.
Упркос њеном покушају да заштити супруга, он је осуђен на условну казну, док њој сад пријети оптужница за лажни исказ.
Оптужена 29-годишња жена из БиХ изјавила је пред судијом да је цијелу ситуацију „погрешно протумачила и преувеличала“ јер је у том тренутку била под емотивним стресом.
Судско вијеће није прихватило њено повлачење оптужбе. Тужилаштво је предочило раније материјалне доказе и њене прве, детаљне изјаве дате полицији одмах након инцидента, које су оцијењене као вјеродостојне.
Муж је проглашен кривим за силовање и осуђен је на условну затворску казну (суд је узео у обзир одређене олакшавајуће околности).
Због отвореног признања на суду да је „измислила или преувеличала“ напад, те њеног покајања како би заштитила мужа, државни тужилац је аутоматски покренуо поступак против ње због давања лажног исказа, за шта јој сада пријети оптужница и могућа затворска казна, преноси Независне.
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