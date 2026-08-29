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Број жртава у Непалу повећан на 675

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 18:28

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На фотографији коју је објавила кинеска новинска агенција Синхуа, снимак из дрона приказује поплављено подручје у Нувакоту у Непалу, у четвртак, 27. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/Sulav Shrestha/Xinhua via AP

Непалска национална агенција за смањење ризика од катастрофа саопштила је да је до сада извучено 675 тијела из подручја погођених клизиштима и поплавама, док се 2.498 људи води као нестало.

Према подацима Непалског одјељења за туризам, контакт је изгубљен са укупно 753 туриста, укључујући 589 страних држављана.

Окружна административна канцеларија Катмандуа позвала је разна удружења, институције, предузећа и појединце да донирају хуманитарну помоћ да би помогли жртвама у окрузима Расува, Нувакот и Дадинг, пренијела је агенција Синхуа, преноси Срна.

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Тагови :

Непал

Бујица у Непалу

Катастрофа у Непалу

погинули

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