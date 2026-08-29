Број жртава у Непалу повећан на 675

Аутор:АТВ редакција
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Непалска национална агенција за смањење ризика од катастрофа саопштила је да је до сада извучено 675 тијела из подручја погођених клизиштима и поплавама, док се 2.498 људи води као нестало.
Према подацима Непалског одјељења за туризам, контакт је изгубљен са укупно 753 туриста, укључујући 589 страних држављана.
Окружна административна канцеларија Катмандуа позвала је разна удружења, институције, предузећа и појединце да донирају хуманитарну помоћ да би помогли жртвама у окрузима Расува, Нувакот и Дадинг, пренијела је агенција Синхуа, преноси Срна.
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