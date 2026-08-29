БОРС жели да се укључи у организацију сахране генерала Младића

Аутор:Лана Остојић
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Чланови предсједништва Борачке организације Републике Српске окупили су се на ванредној сједници како би разговарали о смрти команданта Војске Републике Српске генерала Ратка Младића.
Између осталог, желе да учествују у организацији сахране.
Борачка организација ће дати максималан допринос у организацији сахране генерала Младића. У свим локалним организацијама направиће попис демобилисаних бораца који желе да оду на сахрану свог ратног команданта.
"Послаћемо један допис Влади РС, да тражимо од Владе РС и Владе Србије да обезбиједи борцима ВРС и свима онима који желе да дођу, да се опросте од свог ратног команданта све оно што треба да би отишли у Београд, опростили се са својим командантом, дали максималан допринос. Да се види ко је то отишао на онај свијет да је то неко ко је нас водио у рату. Да се види да српски борци поштују свог команданта", рекао је предсједник предсједништва Борачке организације Републике Српске Милован Гагић.
Учинићу све да окупимо што већи број људи који ће присуствовати сахрани генерала Младића, јасан је ресорни министар. Тема данашње ванредне сједнице била је и та како да дочекају посмртне остатке генерала Младића из Хага.
"Врх РС и врх Србије располаже са веома мало детаља и информација, у смислу када ће тијело бити испоручено, када ће бити превезено у Србију, када ће бити организована сахрана. Ми нисмо били у могућности да издетаљишемо све детаље, али оно о чему смо причали јесте да БОРС жели масовно да се укључи у организацију и учешће на сахрани генералу Младићу", казао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.
За све оне који не буду у могућности да присуствују сахрани, Борачка организација Републике Српске обезбиједиће да се у вријеме сахране, у свим општинама и градовима Републике Српске, достојанствено и заједнички опросте од генерала, код спомен-обиљежја и храмова.
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