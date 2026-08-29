На надвожњаку Пале-Јахорина транспарент са именом генерала Младића

Аутор:АТВ редакција
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На надвожњаку на путу Пале–Јахорина окачен је транспарент на којем је исписано име ратног команданта Главног штаба Војске Републике Српске генерала Ратка Младића.
Транспарент, на којем је црвеном бојом написано "Ратко Младић!", уочљив је возачима који пролазе овом дионицом пута.
Генерал Ратко Младић преминуо је у четвртак, 27. августа, у притворској болници у Хагу у 84. години.
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