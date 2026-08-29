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На надвожњаку Пале-Јахорина транспарент са именом генерала Младића

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 16:34

Коментари:

4
На надвожњаку на путу Пале–Јахорина окачен је транспарент на којем је исписано име ратног команданта Главног штаба Војске Републике Српске генерала Ратка Младића.
Фото: Срна

На надвожњаку на путу Пале–Јахорина окачен је транспарент на којем је исписано име ратног команданта Главног штаба Војске Републике Српске генерала Ратка Младића.

Транспарент, на којем је црвеном бојом написано "Ратко Младић!", уочљив је возачима који пролазе овом дионицом пута.

Генерал Ратко Младић преминуо је у четвртак, 27. августа, у притворској болници у Хагу у 84. години.

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Тагови :

Ратко Младић

Умро Ратко Младић

генерал Ратко Младић

Пале

Коментари (4)

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