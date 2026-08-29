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Минић: Влада ове године уложила 6,5 милиона КМ у Брод

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 13:22

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Минић и Цвијановић у Броду
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да је Влада у овој години уложила 6,5 милиона КМ у општину Брод која се убрзано развија.

Минић је рекао новинарима да су средства уложена у градски трг, колекторску мрежу, реконструкцију вртића и путну инфраструктуру.

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Он је истакао да Брод убрзо имати прву функционалну бесцаринску зону у Републици Српској, преноси "Срна".

"Брод је отишао много степеница напријед. Желим на похвалим начелника Милана Зечевића. На терену се осјети изузетно агилан рад", рекао је Минић новинарима у Броду, гдје присуствује Гасто сусретима заједно за српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић.

Он је додао да оваква дружења показују добар дух.

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Начелник општине Брод Милан Зечевић рекао је да Гастро сусрети традиционално окупљању велики број учесника, а да ове године има више од 100 учесника и излагача.

"Могу да са поносом да кажем да смо успјели на направимо манифестацију која на прави начин представља дух нашег народа", рекао је Зечевић и захвалио Минићу и Цвијановићевој на посјети.

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

брод

Гастро сусрети

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