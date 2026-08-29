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Цвијановић: Гастро сусрети - препознатљив догађај који промовише домаће

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 12:34

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Жељка Цвијановић на Гастро сусретима у Броду
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је данас у Броду да манифестација Гастро сусрети, која је окупила око 100 излагача, постала традиција и да промовише оно што је домаће.

"Свака част свим овим људима који су се окупили овдје и желе да покажу оно што можемо да постигнемо и коначно оно што јесу наша традиционална јела, да их на овај начин исто тако промовишемо", рекла је Цвијановићева новинарима.

Она је додала да је ова манифестација у Броду постала препознатљив догађај на који долазе људи из цијеле регије.

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"Препознатљиво мјесто, препознатљив догађај, али исто тако препознатљив дух народа који овдје живи и који жели да промовише оно што је домаће и што је наше", нагласила је Цвијановићева, преноси "Срна".

Цвијановићева је данас у Броду заједно са премијером Српске Савом Минићем присуствовала манифестацији Гастро сусрети.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Гастро сусрети

брод

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