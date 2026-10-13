Њемачка улази у Савјет УН за људска права

Аутор:АТВ редакција
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Генерална скупштина УН подржала је чланство Њемачке у Савјету УН за људска права од наредне године, пренио је лист "Шпигл".
Њемачка је добила 163 гласа, што знатно премашује потребну већину.
Савјет УН за људска права укључиваће Ирску, Бразил, Бурунди, Доминиканску Републику, Гану, Јапан, Кувајт, Јордан, Непал, Нигерију, Молдавију, Украјину, Уругвај и Замбију са мандатом од 2027. до 2029. године.
"Шпигл" наводи да су се само Њемачка и Ирска бориле за мјеста у Савјету УН за људска права која су додијељена западноевропским земљама.
Њемачка ће бити чланица Савјета УН за људска права шести пут од оснивања тог тијела, преноси Срна.
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