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Нетанјаху: Постоји пријетња од нападача уочи избора

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13.10.2026 22:01

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Бењамин Нетанјаху, премијер Израела
Фото: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP/Tanjug

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да постоји пријетња од напада на Израел уочи парламентарних избора заказаних за 27. октобар и додао да је војска спремна за сваки сценарио.

"Желим да вам кажем да је истина да постоји узбуна. Наши непријатељи размишљају да нас тестирају ових дана, прије избора. Упозоравам их да смо спремни за сваки сценарио", рекао је Нетанјаху у близини ограде за раздвајање између Израела и Западне обале.

Команда Израелских одбрамбених снага представила је њему и министру одбране Израелу Кацу "чврст и снажан" план за реаговање на такав сценарио, додао је премијер.

"Онај ко ће контролисати ову територију /Западну обалу/ и остати на њој су Израелске одбрамбене снаге. Неће бити арапске војске западно од ријеке Јордан, биће Израелске одбрамбене снаге", нагласио је Нетанјаху.

Избори за Кнесет биће одржани 27. октобра, након чега мора бити формирана сљедећа влада. Тренутна Влада Израела, на чијем је челу Нетанјаху, формирана је крајем 2022. године, преноси Срна.

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Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Израел

Напад

пријетња

избори

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