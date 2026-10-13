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Папа Лав оперисан, огласио се Ватикан

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13.10.2026 20:48

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Папа Лав
Фото: Таnjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Операција којом је папи Лаву Четрнаестом уклоњена мала израслина на плућном крилу прошла је добро, како је и очекивано, саопштено је из Ватикана.

Седамдесетједногодишњи папа Лав је раније данас примљен у римску болницу "Ђемели" ради уклањања малог чвора, за који је папа рекао да је примијећен током недавног прегледа.

Ватикан је саопштио раније да се очекује да ће папин опоравак трајати око седам дана, преноси Срна.

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Тагови :

папа Лав

Ватикан

Операција

Рим

лијечење

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