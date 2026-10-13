Папа Лав оперисан, огласио се Ватикан

Аутор:АТВ редакција
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Операција којом је папи Лаву Четрнаестом уклоњена мала израслина на плућном крилу прошла је добро, како је и очекивано, саопштено је из Ватикана.
Седамдесетједногодишњи папа Лав је раније данас примљен у римску болницу "Ђемели" ради уклањања малог чвора, за који је папа рекао да је примијећен током недавног прегледа.
Ватикан је саопштио раније да се очекује да ће папин опоравак трајати око седам дана, преноси Срна.
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