Саудијска Арабија спрема удар; "Хитно се евакуишите"

Аутор:АТВ редакција
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Коалиција предвођена Саудијском Арабијом најавила је операцију против нафтног постројења у јеменској престоници Сани и позвала цивиле у том подручју да се хитно евакуишу.
Побуњенички покрет Хути одговорио је пријетњом да ће сваки напад на Сану изазвати оштар одговор у Ријаду.
Портпарол коалиције Турки ел Малики објавио је упозорење на друштвеној мрежи Икс, након што су забиљежене пријетње беспилотним летјелицама у близини Ријада.
"Ускоро ћемо издати упозорење цивилима да се евакуишу са локације у Сани у сврху извођења квалитативне операције", навео је портпарол коалиције Турки ел Малики.
Сана и већи дио западног Јемена налазе се под контролом Хута, чији је војни портпарол Јахја Сари убрзо реаговао на најаву напада.
"Сваки напад на Сану наићи ће на оштар и болан одговор у самом Ријаду", поручио је Сари путем Телеграма.
Градски аеродром у Ријаду и његова околина од почетка прошле недјеље више пута су били мете ракетних напада и напада дроновима.
Хути су, као одговор на најаву саудијске коалиције, издали сопствено упозорење, позивајући грађане и раднике у Саудијској Арабији да се хитно удаље од нафтних постројења компаније Арамко.
Арамко је саудијска државна нафтна компанија која управља великим нафтним и рафинеријским капацитетима у земљи.
Сари је упозорио да Хути све рафинерије Арамка сматрају легитимним метама и поручио да боравак у њиховој близини представља непосредну опасност, без обзира на то да ли су ти објекти раније били нападнути.
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