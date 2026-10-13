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Грета Тунберг се придружила демонстрацијама средњошколаца

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13.10.2026 19:10

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Грета Тунберг учествује на пропалестинским и анти-израелским демонстрацијама на годишњицу терористичког напада Хамаса, у сриједу, 7. октобра 2026. године, у Берлину.
Фото: Таnjug/Annette Riedl/dpa via AP

Шведска активисткиња Грета Тунберг придружила се средњошколцима на демонстрацијама у Француској, током којих је поново било полицијских интервенција и испаљивања сузавца.

Дан је почео окупљањем ученика испред школа са транспарентима и мегафонима. У Сен Денију, радничком предграђу сјеверно од Париза, Тунбергова се придружила једном од окупљања.

"Инспиришу нас млади који захтијевају своја основна права", рекла је она новинарима испред школе "Пол Елијар", једне од првих у којима је организован протест.

Према њеним ријечима, било да је ријеч о недовољном финансирању школа, климатској кризи или кризи социјалне неправде - вријеме је да млади почну да се баве тиме и поврате будућност.

Више од 161.000 људи изашло је током дана на улице већих француских градова, подаци су Министарства унутрашњих послова.

У извјештају се наводи да је данас било затворено 214 школа, што је мање него прије седам дана, када их је било 800. Наведено је да је 94,2 одсто средњих школа било отворено.

Влада је обећала да ће се позабавити жалбама демонстраната на лоше услове у просвјети, али напомиње да су јој финансијске могућности ограничене због оптерећења јавних финансија и повећаних трошкова задуживања, преноси Срна.

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Тагови :

Грета Тунберг

Француска

Протести

демонстрације

средњошколци

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