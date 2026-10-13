Бијела кућа затражила оставку америчког амбасадора у Атини

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Амбасадор САД у Грчкој Кимберли Гилфојл добила је захтјев да поднесе оставку након што је оштро критикована због навода да се бавила непримјереним, а можда и незаконитим активностима прије и током свог мандата у Атини, рекла је нови портпарол Бијеле куће Кејти Закарија.
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је јуче да је незадовољан поводом извјештаја о наводном понашању Гилфојлове.
"Па, разматрамо то. Нисмо задовољни", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући када су га питали да ли разматра смјењивање Гилфојлове.
"Вол стрит џурнал" је у серији чланака крајем прошлог мјесеца извијестио о сумњивом понашању Гилфојлове, укључујући наводну пријетњу званичнику земље домаћина, прихватање непримјерених поклона и услуга, као и нуђење да искористи свој утицај унутар америчке администрације у замјену за плаћање великог рачуна на кредитној картици.
Гилфојлова није директно коментарисала извјештаје. Њени адвокати негирали су да је учинила било шта погрешно и тврде да је новац који је тражила од Трамповог донатора био за плаћање њених јавних наступа и говора који су претходили њеној номинацији за амбасадора, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
10
18
03
17
58
17
56
17
38
Тренутно на програму