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Бијела кућа затражила оставку америчког амбасадора у Атини

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13.10.2026 16:47

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Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Амбасадор САД у Грчкој Кимберли Гилфојл добила је захтјев да поднесе оставку након што је оштро критикована због навода да се бавила непримјереним, а можда и незаконитим активностима прије и током свог мандата у Атини, рекла је нови портпарол Бијеле куће Кејти Закарија.

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је јуче да је незадовољан поводом извјештаја о наводном понашању Гилфојлове.

"Па, разматрамо то. Нисмо задовољни", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући када су га питали да ли разматра смјењивање Гилфојлове.

"Вол стрит џурнал" је у серији чланака крајем прошлог мјесеца извијестио о сумњивом понашању Гилфојлове, укључујући наводну пријетњу званичнику земље домаћина, прихватање непримјерених поклона и услуга, као и нуђење да искористи свој утицај унутар америчке администрације у замјену за плаћање великог рачуна на кредитној картици.

Гилфојлова није директно коментарисала извјештаје. Њени адвокати негирали су да је учинила било шта погрешно и тврде да је новац који је тражила од Трамповог донатора био за плаћање њених јавних наступа и говора који су претходили њеној номинацији за амбасадора, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бијела кућа

Доналд Трамп

Вашингтон

Кимберли Гилфојл

амбасадор

Атина

оставка

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