Познато о чему је Путин разговарао са предсједником УАЕ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Русије Владимир Путин разговарао је телефоном са предсједником Уједињених Арапских Емирата Мухамедом бин Заједом ел Нахјаном о договору Москве и Вашингтона о испорукама руског дизел-горива, саопштила је прес-служба Кремља.
Двојица лидера размотрила су договоре постигнуте током недавног разговора Путина и америчког предсједника Доналда Трампа, који се односе на испоруке руског дизел-горива.
Путин и ел Нахјан разговарали су и о перспективама рјешавања кризне ситуације у региону Персијског залива.
Посебна пажња посвећена је даљем развоју билатералне сарадње Русије и УАЕ, коју је Кремљ оцијенио као стратешку и обострано корисну.
(Sputniknews)
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