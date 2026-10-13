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Познато о чему је Путин разговарао са предсједником УАЕ

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13.10.2026 14:17

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Владимир Путин
Фото: Tanjug/Alexander Kazakov, Kremlin, Photo via AP

Предсједник Русије Владимир Путин разговарао је телефоном са предсједником Уједињених Арапских Емирата Мухамедом бин Заједом ел Нахјаном о договору Москве и Вашингтона о испорукама руског дизел-горива, саопштила је прес-служба Кремља.

Двојица лидера размотрила су договоре постигнуте током недавног разговора Путина и америчког предсједника Доналда Трампа, који се односе на испоруке руског дизел-горива.

Путин и ел Нахјан разговарали су и о перспективама рјешавања кризне ситуације у региону Персијског залива.

Посебна пажња посвећена је даљем развоју билатералне сарадње Русије и УАЕ, коју је Кремљ оцијенио као стратешку и обострано корисну.

(Sputniknews)

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Тагови :

Владимир Путин

УАЕ

разговор

гориво

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