Песков: Договор о испорукама дизела у обостраном интересу

Аутор:АТВ редакција
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Споразум Москве и Вашингтона о испорукама дизела је у интересу и Русије, и САД, и свјетских енергетских тржишта, нагласио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"У суштини, ријеч је о елементу руско-америчке сарадње који је обострано користан. То је и у интересу САД, и свјетских енергетских тржишта, и Русије, због чега се тај договор и реализује", рекао је Песков новинарима, коментаришући договор предсједника САД Доналда Трампа и Русије Владимира Путина о испорукама дизела, постигнут у петак, 9. октобра.
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Према његовим ријечима, не постоји директна веза између одлуке САД о увозу руског дизела и става Москве о преговорима о украјинском рату.
"Чињеница је да су европске земље, као и све друге земље у свијету, активни купци руске нафте и руских нафтних деривата", навео је Песков, одговарајући на питање о ставу ЕУ према трговини руским енергентима.
Песков је навео да би намјера ЕУ да уведе санкције Русији као одговор на одлуку САД о увозу дизела могла да омета споразум између двије земље.
"У том погледу, Русија је земља која своју робу конкурентно пласира на свјетска тржишта. Наставићемо да то чинимо", каже Песков.
Коментаришући медијске извјештаје о новом плану ЕУ и САД за мировни споразум у Украјини, он је истакао да је Москва за сада видјела само наводе у тим медијима, и да за сада ни једна званична понуда није стигла.
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"Вашингтон пост" објавио је раније данас, позивајући се на неименованог америчког званичника, да САД и Европа раде на новом плану за проналажење рјешења за сукоб у Украјини, који обухвата укидање санкција Русији, улагања у обнову Украјине и успостављање примирја дуж линије разграничења.
(Срна)
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